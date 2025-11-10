 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 11:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT lundi:

** La société de services financiers cotée à Londres JTC < JTC.L > a déclaré qu'elle avait accepté une quatrième proposition de rachat révisée de la part de la société britannique de capital-investissement Permira, évaluant la société à 2,3 milliards de livres (3,09 milliards de dollars).

** AUB Group a autorisé la société suédoise de capital-investissement EQT AB à former un consortium avec CVC Asia Pacific pour poursuivre conjointement une proposition de rachat de la société à hauteur de 5,25 milliards de dollars australiens (3,41 milliards de dollars), a déclaré le courtier en assurance australien.

** La plateforme vidéo Rumble < RUM.O >, qui héberge la plateforme de médias sociaux Truth Social du président Donald Trump, achète la société allemande Northern Data < NB2.DE > dans le cadre d'une transaction en actions d'environ 767 millions de dollars, selon un communiqué.

** L'entreprise australienne AGL Energy < AGL.AX > a accepté de vendre la quasi-totalité de sa participation de 20 % dans le développeur d'énergie propre Tilt Renewables pour 750 millions de dollars australiens (487 millions de dollars), réalisant ainsi un important bénéfice sur la vente à ses deux partenaires du fonds d'investissement gouvernemental existant.

** Acclime, une société de conseil et de services aux entreprises basée à Hong Kong, a sélectionné une poignée de soumissionnaires pour présenter des offres contraignantes pour la société, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'entreprise à plus de 900 millions de dollars, selon trois personnes ayant connaissance de la transaction.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

