((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Mises à jour: UniCredit)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2100 GMT lundi:

** L'administrateur délégué d' UniCredit < CRDI.MI > Andrea Orcel a évoqué la possibilité d'acheter la participation dans Monte dei Paschi di Siena ( MPS) < BMPS.MI > détenue par Delfin lors de contacts avec le directeur de la holding italienne, ont déclaré à Reuters trois personnes proches du dossier

** Le fabricant britannique de produits médicaux Smith & Nephew < SN.L > va racheter la société américaine Integrity Orthopaedics dans le cadre d'une transaction qui pourrait être évaluée jusqu'à 450 millions de dollars

** L 'AGM Nexus Underwriting, propriété de Brown & Brown, a acquis l'AGM Sure Insurance Services, spécialisée dans les assurances médicales de voyage

** Le conglomérat malaisien Sunway SWAY.KL a lancé une offre publique d'achat sur IJM Corp IJMS.KL afin d'acquérir l'entreprise de construction pour environ 11 milliards de ringgit (2,71 milliards de dollars).

** La compagnie aérienne à bas prix Allegiant < ALGT.O > va acquérir Sun Country Airlines < SNCY.O > dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 1,5 milliard de dollars, dette comprise, ont déclaré les deux entreprises dimanche.

