((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Weatherford International, People Inc (société de Barry Diller), Lactalis, Edgewise Therapeutics, Motorola Solutions, Fibra Mty Mises à jour: Berkshire Hathaway)

Les offres d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées lundi à 13 h 30 GMT:

** Le prestataire de services pétroliers Weatherford International < WFRD.O > a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société de technologies énergétiques NCS Multistage Holdings < NCSM.O > dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions.

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** People Inc < IAC.O > ,la société du magnat des médias Barry Diller,a annoncé avoir proposé de racheter MGM Resorts < MGM.N >,valorisant ainsi l'opérateur de casinos à plus de 18 milliards de dollars.

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** Lactalis a annoncé avoir acquis la société britannique Protein Works, alors que le plus grand groupe laitier mondial poursuit son expansion pour répondre à la demande en forte croissance d’aliments riches en protéines et de produits nutritionnels.

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** La société de biotechnologie Edgewise Therapeutics < EWTX.O> a annoncé qu'elle vendrait son médicament expérimental contre la dystrophie musculaire et les activités associées au français Servier pour un montant pouvant atteindre 2,65 milliards de dollars.

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** Motorola Solutions < MSI.N > a annoncé qu'elle allait racheter la start-up israélienne D-Fend Solutions pour 1,5 milliard de dollars, alors que les gouvernements et les opérateurs d'infrastructures critiques du monde entier se précipitent pour se défendre contre la menace croissante des drones malveillants.

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** La société d'investissement immobilier mexicaine Fibra Mty a annoncé avoir finalisé son offre publique d'achat sur Fibra Macquarie après que celle-ci a été acceptée par les détenteurs de plus de 80 % des parts de la société sur le marché.

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** Berkshire Hathaway a accepté d'acquérir Taylor Morrison Home Corporation pour 6,8 milliards de dollars en espèces, ont annoncé les deux sociétés dimanche.

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** Drax < DRX.L > a accepté d'acheter Bluefield Solar Income Fund < BSIF.L > dans le cadre d'une transaction valorisant la société d'investissement spécialisée dans les énergies renouvelables à environ 561 millions de livres sterling (755,3 millions de dollars), a déclaré le groupe énergétique britannique.

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** BP < BP.L > a annoncé avoir conclu un accord pour céder 5% de sa participation dans le projet de gaz naturel liquéfié Browse, en Australie-Occidentale, à la société sud-coréenne GS Energy.

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** Le fabricant d'équipements de manutention routière Hiab < HIAB.HE > a accepté d'acheter le fabricant nord-américain de camions poubelles Labrie Environmental Group pour environ 1 milliard de dollars, a déclaré la société finlandaise.

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