 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Weatherford International, People Inc (société de Barry Diller), Lactalis, Edgewise Therapeutics, Motorola Solutions, Fibra Mty Mises à jour: Berkshire Hathaway)

Les offres d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées lundi à 13 h 30 GMT:

** Le prestataire de services pétroliers Weatherford International < WFRD.O > a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société de technologies énergétiques NCS Multistage Holdings < NCSM.O > dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions.

nL4N4290WL

** People Inc < IAC.O > ,la société du magnat des médias Barry Diller,a annoncé avoir proposé de racheter MGM Resorts < MGM.N >,valorisant ainsi l'opérateur de casinos à plus de 18 milliards de dollars.

nL4N4290YG

** Lactalis a annoncé avoir acquis la société britannique Protein Works, alors que le plus grand groupe laitier mondial poursuit son expansion pour répondre à la demande en forte croissance d’aliments riches en protéines et de produits nutritionnels.

nL6N4290RG

** La société de biotechnologie Edgewise Therapeutics < EWTX.O> a annoncé qu'elle vendrait son médicament expérimental contre la dystrophie musculaire et les activités associées au français Servier pour un montant pouvant atteindre 2,65 milliards de dollars.

nL4N4290NT

** Motorola Solutions < MSI.N > a annoncé qu'elle allait racheter la start-up israélienne D-Fend Solutions pour 1,5 milliard de dollars, alors que les gouvernements et les opérateurs d'infrastructures critiques du monde entier se précipitent pour se défendre contre la menace croissante des drones malveillants.

nL4N4290SK

** La société d'investissement immobilier mexicaine Fibra Mty a annoncé avoir finalisé son offre publique d'achat sur Fibra Macquarie après que celle-ci a été acceptée par les détenteurs de plus de 80 % des parts de la société sur le marché.

nL6N4290M7

** Berkshire Hathaway a accepté d'acquérir Taylor Morrison Home Corporation pour 6,8 milliards de dollars en espèces, ont annoncé les deux sociétés dimanche.

nL6N4290LN

** Drax < DRX.L > a accepté d'acheter Bluefield Solar Income Fund < BSIF.L > dans le cadre d'une transaction valorisant la société d'investissement spécialisée dans les énergies renouvelables à environ 561 millions de livres sterling (755,3 millions de dollars), a déclaré le groupe énergétique britannique.

nL6N4290E8

** BP < BP.L > a annoncé avoir conclu un accord pour céder 5% de sa participation dans le projet de gaz naturel liquéfié Browse, en Australie-Occidentale, à la société sud-coréenne GS Energy.

nL1N42906K

** Le fabricant d'équipements de manutention routière Hiab < HIAB.HE > a accepté d'acheter le fabricant nord-américain de camions poubelles Labrie Environmental Group pour environ 1 milliard de dollars, a déclaré la société finlandaise.

nL6N4290HF

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
706 500,000 USD NYSE -1,07%
BLUEF SOL INC GBP
91,4500 GBX LSE +16,05%
BP
538,550 GBX LSE +3,21%
DRAX GROUP
788,000 GBX LSE -0,44%
EDGEWISE THERAP
37,8150 USD NASDAQ +10,70%
IAC
44,5800 USD NASDAQ -0,69%
MGM RESORTS ITL
50,410 USD NYSE +15,43%
MOTOROLA SOLTN
410,390 USD NYSE +1,72%
NCS MLTSTG HLDG
47,0000 USD NASDAQ +10,90%
TAYLOR MORR HOME
71,640 USD NYSE +22,44%
WEATHERFORD INT
89,820 EUR Tradegate +1,86%
WEATHERFORD INT
103,8900 USD NASDAQ +0,24%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président Emmanuel Macron lors d'une déclaration conjointe avec le PDG du groupe SoftBank à l'Élysée, en amont de l'événement "Choose France", le 1er juin 2026 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    Choose France: 93 milliards d'euros d'investissements pour le dernier sommet de Macron
    information fournie par AFP 01.06.2026 17:19 

    Le sommet Choose France, grand-messe des investissements étrangers, a enregistré une moisson record de projets annoncés pour sa neuvième et dernière édition sous la présidence d'Emmanuel Macron, grâce à l'IA et aux centres de données. Organisée sous les ors du ... Lire la suite

  • Photo diffusée par l'US Navy et le service des affaires publiques du Commandement central des États-Unis, le 28 mai 2026, un F/A-18F Super Hornet, sur le pont d'envol du porte-avions USS Abraham Lincoln, le 25 mai 2026 ( US NAVY / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les négociations semblent compromises
    information fournie par AFP 01.06.2026 17:06 

    Les négociations pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient apparaissent de plus en plus compromises, l'agence de presse iranienne Tasnim affirmant lundi que Téhéran a rompu le dialogue indirect avec Washington, notamment à cause de l'offensive israélienne au ... Lire la suite

  • ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Batteries: Renault demande à Verkor de "redresser sa trajectoire"
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.06.2026 16:46 

    Renault, actionnaire et seul client du fabricant de cellules de batteries Verkor, a critiqué lundi son manque de compétitivité croissant et des retards de fabrication de 18 mois, en lui réclamant de "redresser sa trajectoire industrielle" et "une gouvernance crédible", ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : Une consolidation vers les supports est probable
    SCHLUMBERGER : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 01.06.2026 16:38 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
151 -14,95%
CAC 40
8 120,8 -0,76%
Pétrole Brent
97,15 +4,12%
HAFFNER ENERGY
0,323 +17,88%
KALRAY
14,3 +10,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank