information fournie par Reuters 03/09/2025 à 22:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: Anglo American, Mediobanca, ADNOC, Hochschild Mining)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à2000 GMT mercredi:

** Le groupe minier mondial Anglo American AAL.L vend sa participation restante dans Valterra Platinum VALJ.J , pour une valeur d'environ 2,4 milliards de dollars, a-t-il déclaré, marquant ainsi sa sortie complète de son ancienne filiale.

nL4N3UQ13F

** La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS)

BMPS.MI a obtenu 38,5% de sa rivale Mediobanca MDBI.MI , selon les données de la bourse, dépassant ainsi le seuil minimum de propriété visé par son offre hostile. nL8N3UQ1BJ

** Les régulateurs concurrence de l'UE sont prêts à suspendre leur enquête sur l'offre d'achat de 14,7 milliards d'euros (17 milliards de dollars) du géant pétrolier d'Abu Dhabi sur la société chimique allemande Covestro 1COVG.DE , a déclaré une personne ayant une connaissance directe de l'affaire.

nL1N3UQ0DH

** La société britannique Hochschild Mining HOCM.L a déclaré avoir signé une lettre d'intention pour vendre son projet aurifère chilien Volcan Tiernan Gold Corp à la société canadienne Railtown Capital RLTp.V . nL4N3UQ0YV

** La société israélienne de cybersécurité Cato Networks a déclaré qu'elle achetait la start-up Aim Security, sa toute première acquisition, et qu'elle levait 50 millions de dollars supplémentaires dans le cadre d'un cycle de financement privé.

nL8N3UQ0L9

** MFE-MediaForEurope < MFEB.MI > a obtenu une participation de plus de 70% dans ProSiebenSat.1 < PSMGn.DE > à la suite de son offre publique d'achat pour le radiodiffuseur allemand, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier. nL8N3UQ0JE

** Le groupe australien Steadfast a renforcé sa présence aux États-Unis après avoir acquis une participation majoritaire dans Novum Underwriting Partners LLC. nL6N3UP12Z

** Penn-America Underwriters, filiale de Global Indemnity, a achevé l'acquisition de Sayata, un marché de distribution numérique basé sur l'IA pour l'assurance commerciale.

nL6N3UP110

** Skyward Specialty Insurance Group a conclu un accord de 555 millions de dollars pour acquérir 100% d'Apollo Group Holdings Limited auprès d'Alchemy, de la direction de l'assureur Lloyd, des employés et d'autres investisseurs stratégiques.

nL6N3UP128

