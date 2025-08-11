((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Hartree Partners, MeridianLink. Mises à jour: Keppel)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT lundi:

** Le fournisseur américain de logiciels financiers MeridianLink < MLNK.N > a annoncé qu'il serait racheté par la société d'investissement Centerbridge Partners dans le cadre d'une transaction de 2 milliards de dollars, ce qui le rendrait privé environ quatre ans après ses débuts à New York.

** La société de négoce d'énergie et de matières premières Hartree Partners est en pourparlers pour acquérir la société agro-industrielle française Touton, qui commercialise près de 10% du cacao mondial, ont déclaré à Reuters deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

** La société singapourienne Keppel < KPLM.SI > vend sa participation de 83,9% dans sa filiale M1 Ltd à Simba Telecom tout en conservant les activités non télécoms de son unité dans le cadre d'une transaction qui permettra au gestionnaire d'actifs de disposer d'une trésorerie nette de 1 milliard de dollars singapouriens ( 778,15 millions de dollars).

** Gemfields Group < GEMGE.L >, < GMLJ.J > a déclaré avoir vendu Fabergé Ltd, le fabricant des œufs en bijoux Fabergé, à SMG Capital pour 50 millions de dollars, alors que le mineur de pierres précieuses colorées intensifie ses efforts pour rationaliser ses activités.

** Le fournisseur américain de plateformes vidéo et de services en nuage Rumble < RUM.O > envisage une offre d'environ 1,17 milliard de dollars (1 milliard d'euros) pour le groupe allemand Northern Data < NB2.DE >, d'après les déclarations des deux entreprises.

** La société de transfert d'argent Western Union < WU.N > a déclaré dimanche qu'elle allait acquérir Intermex < IMXI.O >, une société américaine qui se concentre sur les transferts de paiements vers l'Amérique latine et les Caraïbes, pour un montant d'environ 500 millions de dollars en numéraire.

** AC Health, la branche santé du plus ancien conglomérat des Philippines, Ayala Corp < AC.PS >, a déclaré qu'une société de capital-investissement soutenue par l'investisseur d'État de Singapour, Temasek, allait acquérir une participation minoritaire de 16 % dans l'entreprise.

