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(Ajouts: Nvidia, UniCredit, Custom Ink, Big Yellow Group, EssilorLuxottica et Proofpoint; Mises à jour: Cohere et International Paper)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été rapportées jeudi à 20 h 30 GMT :

** La société de cybersécurité Proofpoint, détenue par la société de capital-investissement Thoma Bravo, va racheter la société de sécurité des données Varonis Systems dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 6,3 milliards de dollars, ont annoncé les deux entreprises.

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** Delfin, la holding de la famille italienne Del Vecchio et principal actionnaire d’EssilorLuxottica ESLX.PA , a mené des discussions préliminaires avec des banques afin d’étudier les options de financement en vue d’un éventuel rachat des participations détenues dans Delfin par un ou plusieurs actionnaires, ont indiqué deux sources proches du dossier.

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** L'investisseur activiste Irenic Capital Management a pris une participation d'environ 4 % dans la société britannique de self-stockage Big Yellow Group BYG.L et la pousse à envisager une cession, a rapporté le Financial Times, citant des sources proches du dossier. nL4N46119Z

** Custom Ink étudie une cession qui pourrait valoriser la société de vêtements et d'accessoires sur mesure à près de 1,5 milliard de dollars, selon des sources proches du dossier.

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** UniCredit CRDI.MI , la deuxième plus grande banque italienne, a déclaré que la Banque centrale européenne l'avait autorisée à prendre le contrôle de la Commerzbank CBKG.DE , après qu'une offre publique d'achat hostile finalisée en juillet a porté sa participation dans son rival allemand à 48 %.

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** L’Allemagne prévoit de conclure un accord de coopération de grande envergure avec le fabricant américain de puces Nvidia

NVDA.O afin de stimuler l’adoption de l’intelligence artificielle dans l’industrie allemande, a indiqué le quotidien économique Handelsblatt, citant des sources proches du dossier.

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** Lufthansa LHAG.DE est en pourparlers pour prendre le contrôle total de la compagnie aérienne nationale portugaise TAP, alors que le gouvernement portugais cherche à obtenir le soutien de l’opposition pour la vente de la participation restante de 50,1 % détenue par l’État, pour un montant de 1,351 milliard d’euros (1,52 milliard de dollars). nL1N4610EK

** CCC Intelligent Solutions CCC.O a annoncé avoir accepté d’être rachetée par un consortium mené par les sociétés d’investissement privées GTCR et comprenant Elliott Investment Management, dans le cadre d’une opération de retrait de la cote évaluée à 6,1 milliards de dollars. nL4N46119D

** International Paper IP.N a indiqué être en pourparlers avec des acquéreurs potentiels pour son activité d’emballage en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, à la suite de démarches non sollicitées, ouvrant ainsi une alternative à la scission prévue de cette unité. nL6N4610YH

** L’opérateur de laboratoires Labcorp LH.N a annoncé qu’il allait racheter certains actifs de la filiale d’Opko Health OPK.O dans le cadre d’une transaction en numéraire de 722 millions de dollars, avec un paiement supplémentaire potentiel pouvant atteindre 150 millions de dollars lié au chiffre d’affaires généré par un test de dépistage du cancer de la prostate. nL4N46116D

** Richemont CFR.S , propriétaire de Cartier, est en pourparlers pour rejoindre un consortium soumissionnant pour le rachat de De Beers, la société minière de diamants mise en vente par Anglo American AAL.L et évaluée à environ 1 milliard de dollars, a déclaré une source proche du dossier. nL6N4610NV

** Le laboratoire canadien d’IA Cohere a annoncé avoir signé une lettre d’intention en vue d’acquérir Aisle, une start-up de cybersécurité basée à San Francisco qui utilise l’IA pour détecter les vulnérabilités des logiciels. nL6N46115Z

** EasyJet EZJ.L se heurte à l’opposition des syndicats concernant son rachat par Apollo APO.N pour 5,7 milliards de livres sterling (7,5 milliards de dollars), bien que la compagnie aérienne affirme que la transaction devrait être finalisée avant la fin du premier trimestre de l’année prochaine. nL6N4610G6

** EQT EQTAB.ST a accepté d’acquérir le gestionnaire d’actifs immobiliers américain Stockbridge pour un montant initial de 375 millions de dollars, a annoncé la société suédoise de capital-investissement. nL4N4610D3