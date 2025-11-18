((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Generali, Topgolf Callaway Brands Mises à jour: AkzoNobel)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mardi:

** Generali a finalisé l'intégration légale de Liberty Seguros dans ses opérations, a annoncé l'assureur italien.

nL6N3WU0SA

** Le fabricant d'équipements de golf Topgolf Callaway Brands < MODG.N > a accepté de vendre une participation majoritaire dans son unité Topgolf à la société de capital-investissement Leonard Green, évaluant l'entreprise à 1,1 milliard de dollars et marquant la fin du partenariat environ cinq ans après une fusion.

nL4N3WU0QW

** Le fabricant de peinture Dulux AkzoNobel < AKZO.AS > a annoncé son intention de fusionner avec le fabricant de peinture Axalta Coating Systems < AXTA.N > dans le cadre d'une opération qui donnera naissance à une société combinée d'une valeur d'entreprise de 25 milliards de dollars.

nL8N3WU04N

** Un consortium dirigé par le groupe d'investissement brésilien Fictor et des investisseurs anonymes des Émirats arabes unis a accepté d'acheter le banque brésilien en difficulté Banco Master, a déclaré Fictor dans un communiqué.

nL1N3WT0XU

** La société suisse Cicor Technologies < CICN.S > a déclaré avoir fait une dernière offre révisée pour le britannique TT Electronics < TTG.L >, introduisant une option entièrement en espèces de 150 pence par action, ainsi qu'une alternative offrant des actions Cicor.

nL6N3WU0F5

** ING Bank Slaski < INGP.WA > a déclaré qu'elle avait accepté d'acquérir la participation restante de 55% dans la société polonaise de gestion d'actifs Goldman Sachs TFI auprès de Goldman Sachs Asset Management International Holdings pour 396 millions de zlotys (108 millions de dollars).

nL8N3WU054

** Amundi < AMUN.PA > achète une participation de 9,9 % dans Intermediate Capital Group < ICGIN.L >, société cotée à Londres, afin de se développer sur les marchés privés dans le cadre de son nouveau plan stratégique triennal, a déclaré le plus grand gestionnaire d'actifs d'Europe.

nL8N3WT1IT

** Le fabricant de puces GlobalFoundries < GFS.O > a déclaré avoir acquis Advanced Micro Foundry (AMF), un fabricant de puces basé à Singapour qui se concentre sur la photonique du silicium, un domaine à croissance rapide qui est utilisé dans les centres de données d'intelligence artificielle et les ordinateurs quantiques.

nL6N3WT1L9

** La société de capital-investissement Thoma Bravo a fait une offre pour acquérir Clearwater Analytics < CWAN.N >, selon des personnes au fait du dossier, alors que la course au rachat du fournisseur de logiciels pour les sociétés d'investissement s'accélère.

nL6N3WT1I0