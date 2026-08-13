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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 09h30 GMT:

** Une offre publique d'achat obligatoire lancée par KKR < KKR.N > en vue d'acquérir la société philippine First Gen Corp < FGEN.PS > valoriserait cette dernière à environ 165,44 milliards de pesos (2,70 milliards de dollars), ont indiqué le producteur d'électricité et sa société mère First Philippine Holdings < FPH.PS >.

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** La société d’investissement Candle Lake a proposé de racheter le fournisseur suédois de casinos en ligne Evolution < EVOG.ST > pour environ 131,7 milliards de couronnes suédoises (13,73 milliards de dollars), a-t-elle indiqué dans un communiqué.

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** Anthropic serait en pourparlers pour racheter la start-up Decart AI, soutenue par Nvidia, selon une source proche du dossier, alors que le créateur de Claude explore des acquisitions susceptibles de l’aider à faire face à une demande croissante avant son introduction en bourse.

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** Bank of America < BAC.N > va acquérir jusqu’à 49,9 % des parts de la branche de crédit non bancaire de Jio Financial Services < JIOF.NS > dans le cadre d’une opération de 182,68 milliards de roupies (1,92 milliard de dollars), alors que la banque américaine renforce sa présence dans le secteur financier indien en pleine croissance.

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** L'investisseur activiste Ancora Holdings a annoncé mercredi avoir proposé de racheter la division “Building Adhesive Solutions” de H.B. Fuller < FUL.N > pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars en numéraire.

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** La société australienne Cleanaway Waste Management < CWY.AX > a déclaré avoir reçu une offre de rachat d’environ 9,4 milliards de dollars australiens (6,64 milliards de dollars) de la part d’EQT Infrastructure.

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