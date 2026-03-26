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(Ajouts: Totalis Program Underwriters, Equitable, CVC Capital Partners; Mises à jour: Allianz SE, Henkel)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT jeudi:

** Totalis Program Underwriters a acquis ShoreOne Insurance Managers, a déclaré la société, ajoutant une AGM axée sur les propriétaires côtiers qui offre un produit groupé incorporant une couverture contre les inondations.

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** La société de capital-investissement CVC Capital Partners < CVC.AS > prépare une reprise totale de Recordati < RECI.MI >, a rapporté le quotidien italien Il Sole 24 Ore sur son site internet, faisant grimper les actions du groupe pharmaceutique italien de 9%.

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** Les assureurs américains Equitable < EQH.N > et Corebridge Financial < CRBG.N > ont annoncé qu'ils allaient fusionner dans le cadre d'une opération entièrement en actions qui créerait une société de 22 milliards de dollars spécialisée dans la retraite, l'assurance-vie et la gestion d'actifs.

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** L'unité de gestion d'actifs d'Allianz SE < ALVG.DE > va acquérir une participation dans l'opérateur de réseau électrique Amprion dans le cadre d'un accord avec l'assureur Talanx < TLXGn.DE > afin de contribuer au financement d'importantes améliorations du réseau dans le cadre de la transition de l'Allemagne vers l'électricité renouvelable.

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** L'allemand Henkel < HNKG.DE > a déclaré avoir accepté d'acheter Olaplex < OLPX.O >, société cotée au Nasdaq, dans le cadre d'un accord de 1,4 milliard de dollars visant à renforcer ses activités dans le domaine des soins capillaires haut de gamme.

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** La société britannique d'externalisation Capita < CPI.L > a accepté de vendre son activité de centre de contact pour le secteur privé à Inspirit Capital afin de se concentrer sur ses activités dans le secteur public et les pensions, ce qui a fait grimper ses actions de 12 %.

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** Vinci < SGEF.PA > a accepté d'acheter un portefeuille d'autoroutes à péage en Inde à Macquarie Asia Infrastructure Fund 2 dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 150 milliards de roupies (1,6 milliard de dollars), a déclaré la société d'infrastructure française.

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** La société américaine de capital-investissement KKR < KKR.N > a conclu un accord pour acquérir la chaîne de boulangeries Nothing Bundt Cakes auprès de Roark Capital pour plus de 2 milliards de dollars, dette comprise, a déclaré mercredi à Reuters une source au fait du dossier.

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