 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 14:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Totalis Program Underwriters, Equitable, CVC Capital Partners; Mises à jour: Allianz SE, Henkel)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT jeudi:

** Totalis Program Underwriters a acquis ShoreOne Insurance Managers, a déclaré la société, ajoutant une AGM axée sur les propriétaires côtiers qui offre un produit groupé incorporant une couverture contre les inondations.

nL6N40E0SK

** La société de capital-investissement CVC Capital Partners < CVC.AS > prépare une reprise totale de Recordati < RECI.MI >, a rapporté le quotidien italien Il Sole 24 Ore sur son site internet, faisant grimper les actions du groupe pharmaceutique italien de 9%.

nL8N40E0ZX

** Les assureurs américains Equitable < EQH.N > et Corebridge Financial < CRBG.N > ont annoncé qu'ils allaient fusionner dans le cadre d'une opération entièrement en actions qui créerait une société de 22 milliards de dollars spécialisée dans la retraite, l'assurance-vie et la gestion d'actifs.

nL4N40E0MZ

** L'unité de gestion d'actifs d'Allianz SE < ALVG.DE > va acquérir une participation dans l'opérateur de réseau électrique Amprion dans le cadre d'un accord avec l'assureur Talanx < TLXGn.DE > afin de contribuer au financement d'importantes améliorations du réseau dans le cadre de la transition de l'Allemagne vers l'électricité renouvelable.

nL8N40E0SJ

** L'allemand Henkel < HNKG.DE > a déclaré avoir accepté d'acheter Olaplex < OLPX.O >, société cotée au Nasdaq, dans le cadre d'un accord de 1,4 milliard de dollars visant à renforcer ses activités dans le domaine des soins capillaires haut de gamme.

[nL6N40E05W

** La société britannique d'externalisation Capita < CPI.L > a accepté de vendre son activité de centre de contact pour le secteur privé à Inspirit Capital afin de se concentrer sur ses activités dans le secteur public et les pensions, ce qui a fait grimper ses actions de 12 %.

nL6N40E0J0

** Vinci < SGEF.PA > a accepté d'acheter un portefeuille d'autoroutes à péage en Inde à Macquarie Asia Infrastructure Fund 2 dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 150 milliards de roupies (1,6 milliard de dollars), a déclaré la société d'infrastructure française.

nFWN40E0E5

** La société américaine de capital-investissement KKR < KKR.N > a conclu un accord pour acquérir la chaîne de boulangeries Nothing Bundt Cakes auprès de Roark Capital pour plus de 2 milliards de dollars, dette comprise, a déclaré mercredi à Reuters une source au fait du dossier.

nL6N40D18T

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALLIANZ
351,900 EUR XETRA -0,54%
CAPITA PLC
283,000 GBX LSE +17,67%
COREBRIDGE FINL
24,520 USD NYSE +1,45%
CVC CPTL
11,3100 EUR Euronext Amsterdam +1,62%
EQUITABLE HLDG
38,950 USD NYSE +1,99%
HENKEL
63,000 EUR XETRA -0,40%
KKR & CO
89,780 USD NYSE +0,92%
OLAPLEX HLDG
2,0100 USD NASDAQ +51,13%
RECORDATI IND CHI
48,980 EUR MIL +5,83%
TALANX
104,100 EUR XETRA -1,61%
VINCI
127,7500 EUR Euronext Paris -0,82%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank