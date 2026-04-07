 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 21:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour Pershing Square, Senior Plc, Gilead)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à2000 GMT mardi:

** Marsh McLennan Agency (MMA) a acquis Seitz Insurance Agency, un fournisseur de solutions d'assurance commerciale et personnelle basé à Sidney, dans le Montana, spécialisé dans les secteurs de l'agriculture, des récoltes et de l'énergie.

nL6N40Q0YG

** King Risk Partners a acquis New England Property & Casualty, basée dans le Connecticut, a annoncé mardi la société de courtage américaine.

nL6N40Q0QZ

** La société allemande de biotechnologie Evotec < EVTG.DE > va recevoir environ 100 millions de dollars suite à la clôture de la vente de la société privée Tubulis, basée en Allemagne, à Gilead, a déclaré la société mardi.

nTUCC9ZMB2

** Gilead GILD.O a déclaré mardi qu'il allait acquérir la société allemande Tubulis GmbH pour un montant pouvant aller jusqu'à 5 milliards de dollars, alors qu'il cherche à renforcer son portefeuille de médicaments anticancéreux.

nL4N40Q0UL

** Senior Plc SNR.L a accepté mardi une proposition de rachat de 1,4 milliard de livres (1,9 milliard de dollars) de la part d'un consortium comprenant Tinicum et Blackstone BX.N , ce qui pourrait mettre fin à des mois de poursuite du fournisseur britannique d'aérospatiale et de défense.

nL4N40Q0UP

** La société Pershing Square PSHP.L de l'investisseur milliardaire Bill Ackman a proposé mardi de racheter Universal Music Group UMG.AS pour 64 milliards de dollars, dernier rebondissement en date dans sa quête de près de cinq ans du géant des labels musicaux.

nL6N40Q0JZ

** La banque néerlandaise ING < INGA.AS > a déclaré qu'elle avait mis fin à l'accord de vente de ses activités russes à Global Development JSC, basé à Moscou, annoncé en janvier 2025 .

nL6N40Q0DC

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLACKSTONE
112,750 USD NYSE +0,45%
EVOTEC AG O.N.
4,470 EUR XETRA -0,73%
GILEAD SCIENCES
138,8000 USD NASDAQ -0,95%
ING GROUP
22,950 EUR Euronext Amsterdam +0,02%
PERSH SQUA HLD
4 033,000 GBX LSE -1,35%
PERSH SQUA HLD
53,275 USD LSE -0,98%
SENIOR
291,250 GBX LSE +0,60%
UNIVERSAL MUSIC GROUP
19,055 EUR Euronext Amsterdam +11,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank