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(Mises à jour Pershing Square, Senior Plc, Gilead)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à2000 GMT mardi:

** Marsh McLennan Agency (MMA) a acquis Seitz Insurance Agency, un fournisseur de solutions d'assurance commerciale et personnelle basé à Sidney, dans le Montana, spécialisé dans les secteurs de l'agriculture, des récoltes et de l'énergie.

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** King Risk Partners a acquis New England Property & Casualty, basée dans le Connecticut, a annoncé mardi la société de courtage américaine.

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** La société allemande de biotechnologie Evotec < EVTG.DE > va recevoir environ 100 millions de dollars suite à la clôture de la vente de la société privée Tubulis, basée en Allemagne, à Gilead, a déclaré la société mardi.

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** Gilead GILD.O a déclaré mardi qu'il allait acquérir la société allemande Tubulis GmbH pour un montant pouvant aller jusqu'à 5 milliards de dollars, alors qu'il cherche à renforcer son portefeuille de médicaments anticancéreux.

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** Senior Plc SNR.L a accepté mardi une proposition de rachat de 1,4 milliard de livres (1,9 milliard de dollars) de la part d'un consortium comprenant Tinicum et Blackstone BX.N , ce qui pourrait mettre fin à des mois de poursuite du fournisseur britannique d'aérospatiale et de défense.

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** La société Pershing Square PSHP.L de l'investisseur milliardaire Bill Ackman a proposé mardi de racheter Universal Music Group UMG.AS pour 64 milliards de dollars, dernier rebondissement en date dans sa quête de près de cinq ans du géant des labels musicaux.

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** La banque néerlandaise ING < INGA.AS > a déclaré qu'elle avait mis fin à l'accord de vente de ses activités russes à Global Development JSC, basé à Moscou, annoncé en janvier 2025 .

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