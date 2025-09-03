((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mercredi:

** La société israélienne de cybersécurité Cato Networks a déclaré qu'elle achetait la start-up Aim Security, sa toute première acquisition, et qu'elle levait 50 millions de dollars supplémentaires dans le cadre d'un tour de financement privé.

** MFE-MediaForEurope < MFEB.MI > a obtenu une participation de plus de 70% dans ProSiebenSat.1 < PSMGn.DE > suite à son offre publique d'achat pour le diffuseur allemand, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

** Le groupe australien Steadfast a renforcé sa présence aux États-Unis après avoir acquis une participation majoritaire dans MGA et le grossiste Novum Underwriting Partners LLC.

** Penn-America Underwriters, filiale de Global Indemnity, a achevé l'acquisition de Sayata, un marché de distribution numérique basé sur l'IA pour l'assurance commerciale.

** Skyward Specialty Insurance Group a conclu un accord de 555 millions de dollars pour acquérir 100% d'Apollo Group Holdings Limited auprès d'Alchemy, de la direction de l'assureur Lloyd, des employés et d'autres investisseurs stratégiques.

