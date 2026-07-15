((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Uber, KKR, Advent International; mises à jour: Perpetual)

Les offres d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 19 h 30 GMT:

** Uber UBER.N s'apprête à racheter Delivery Hero

DHER.DE dans le cadre d'une opération valorisant la société allemande de livraison de repas à environ 12,5 milliards d'euros (14,34 milliards de dollars), a rapporté mercredi le Financial Times.

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** Le Takeover Panel a prolongé mercredi jusqu’au 16 juillet le délai accordé au consortium formé par KKR KKR.N et Energy Capital Partners pour présenter une offre publique d’achat ferme sur le distributeur d’énergie irlandais DCC DCC.L , les soumissionnaires ayant demandé un délai supplémentaire pour mener leurs discussions.

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** Le choix par le Portugal d’un acquéreur pour une participation minoritaire dans la compagnie aérienne nationale TAP est une décision stratégique qui ne dépendra pas uniquement du prix de l’offre, a déclaré mercredi le ministre portugais des Infrastructures, alors qu’Air France-KLM et Lufthansa s’apprêtent à présenter des offres fermes.

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** Stripe et la société de capital-investissement Advent International ont fait une offre conjointe pour acquérir PayPal Holdings Inc PYPL.O à 60,50 dollars par action, dans le cadre d’une opération qui valoriserait la société de paiement à plus de 53 milliards de dollars, ont indiqué deux personnes proches du dossier.

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** La société australienne Perpetual a annoncé mercredi avoir reçu une offre de rachat révisée à la hausse de 2,5 milliards de dollars australiens (1,75 milliard de dollars) de la part de la société suédoise EQT AB, moins de deux semaines après avoir rejeté l’offre précédente de cette société de capital-investissement, jugée insuffisante.

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** Intesa Sanpaolo < ISP.MI > n’a pas l’intention de relever son offre de rachat de 30,6 milliards d’euros sur Monte dei Paschi di Siena < BMPS.MI >, a déclaré son directeur général, Carlo Messina.

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** La société de paiement Stripe et la société de capital-investissement Advent International ont fait une offre conjointe pour acquérir PayPal Holdings Inc < PYPL.O > à 60,50 dollars par action, dans le cadre d’une opération qui valoriserait la société de paiement à plus de 53 milliards de dollars, ont indiqué deux sources.

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** La société brésilienne d’éducation Anima < ANIM3.SA > a annoncé mardi avoir signé un contrat en vue d’acquérir son concurrent local FMU pour 410 millions de reais (80,9 millions de dollars), selon un document déposé auprès des autorités boursières.

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