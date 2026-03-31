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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: MAI Capital Management, Howden, Eli Lilly, Biogen; Mises à jour: Unilever)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mardi:

** Unilever ULVR.L a déclaré qu'il allait fusionner son activité alimentaire avec le fabricant d'épices McCormick

MKC.N dans la deuxième plus grande transaction alimentaire de l'histoire, une opération qui créera une société d'une valeur d'environ 65 milliards de dollars. nL6N40J0DU

** Howden a annoncé qu'elle avait accepté d'acquérir l'équipe de conseil en assurance et en services financiers (IFS) de Hymans Robertson, lançant ainsi Howden Insurance Actuarial & Longevity (Howden IAL). nL6N40J18S

** MAI Capital Management a déclaré que des fonds gérés par la société d'investissement Carlyle Group CG.O achèteront une participation majoritaire dans une transaction évaluant la société de gestion de patrimoine à plus de 2,8 milliards de dollars.

nL4N40J10Y

** Eli Lilly LLY.N a déclaré qu'il achèterait Centessa Pharmaceuticals 260y.F dans le cadre d'une transaction évaluée à 7,8 milliards de dollars, le fabricant américain de médicaments cherchant à se diversifier au-delà de son portefeuille de produits métaboliques et à se lancer dans le traitement des troubles du sommeil. nL4N40J0X9

** Biogen BIIB.O a accepté d'acquérir Apellis Pharmaceuticals

APLS.O pour environ 5,6 milliards de dollars en espèces, élargissant ainsi son portefeuille de médicaments contre les maladies rares, ont déclaré les deux sociétés. nL4N40J0Y8

** Optio Group a déclaré qu'il avait accepté d'acquérir MGA Gardian Marine Ltd, basée à Londres, élargissant ainsi son portefeuille de spécialités maritimes. nL6N40J0ZG

** JC Flowers a conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Niyam Group et agira également en tant qu'investisseur principal dans Niyam Syndicate 2047, a déclaré la société de capital-investissement.

nL6N40J0JB

** American Exchange Group (AXNY) a conclu un accord lundi pour acheter tous les actifs et passifs du fabricant de chaussures Allbirds BIRD.O pour 39 millions de dollars. nL6N40J01Q

** Sysco SYY.N a déclaré lundi qu'il achèterait le fournisseur de services de restauration Jetro Restaurant Depot dans le cadre d'une transaction de 29 milliards de dollars, élargissant ainsi la portée du premier distributeur alimentaire américain parmi les restaurants indépendants soucieux de leur prix. nL6N40I0XU

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
215,240 USD NYSE -0,36%
ALLBIRDS RG-A
2,7700 USD NASDAQ -7,05%
APELLIS PHARMA
40,2550 USD NASDAQ +135,55%
BIOGEN
177,1900 USD NASDAQ -5,53%
ELI LILLY & CO
917,290 USD NYSE +3,45%
MCCORMIC NON VTG
51,160 USD NYSE -4,71%
SUN LIFE FINANCI
85,660 CAD TSX -0,75%
SYSCO
68,815 USD NYSE -0,69%
THE CARLYLE GRP
47,0800 USD NASDAQ +1,42%
UNILEVER
4 309,500 GBX LSE -4,84%
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