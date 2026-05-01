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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 22:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Esperion Therapeutics, Nebius)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 19 h 30 GMT:

** La société d'investissement Archimed va privatiser Esperion Therapeutics ESPR.O pour un montant pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars, ont annoncé vendredi les deux sociétés.

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** La société d'infrastructure d'IA basée à Amsterdam Nebius

NBIS.O a déclaré vendredi avoir conclu un accord pour acquérir la start-up d'inférence et d'optimisation Eigen AI dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 643 millions de dollars, renforçant ainsi son engagement dans l'intelligence artificielle de niveau production et étendant sa présence aux États-Unis.

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** La banque espagnole Banco Sabadell a finalisé la vente de sa filiale britannique TSB à Banco Santander pour 3,3 milliards d'euros (3,87 milliards de dollars), a déclaré Sabadell.

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** Marsh McLennan Agency, la branche de courtage d'assurance pour les entreprises de taille moyenne de Marsh, a conclu un accord en vue d'acquérir TriBridge Partners, société basée à Columbia, dans le Maryland, a annoncé jeudi le courtier.

nL6N41D157

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BANCO SABADELL
EUR Sibe 0,00%
ESPERION THERAP
3,1100 USD NASDAQ +55,50%
NEBIUS GROUP RG-A
154,4900 USD NASDAQ +11,76%
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