((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Esperion Therapeutics, Nebius)
Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 19 h 30 GMT:
** La société d'investissement Archimed va privatiser Esperion Therapeutics ESPR.O pour un montant pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars, ont annoncé vendredi les deux sociétés.
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** La société d'infrastructure d'IA basée à Amsterdam Nebius
NBIS.O a déclaré vendredi avoir conclu un accord pour acquérir la start-up d'inférence et d'optimisation Eigen AI dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 643 millions de dollars, renforçant ainsi son engagement dans l'intelligence artificielle de niveau production et étendant sa présence aux États-Unis.
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** La banque espagnole Banco Sabadell a finalisé la vente de sa filiale britannique TSB à Banco Santander pour 3,3 milliards d'euros (3,87 milliards de dollars), a déclaré Sabadell.
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** Marsh McLennan Agency, la branche de courtage d'assurance pour les entreprises de taille moyenne de Marsh, a conclu un accord en vue d'acquérir TriBridge Partners, société basée à Columbia, dans le Maryland, a annoncé jeudi le courtier.
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