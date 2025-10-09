((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Monte dei Paschi, PSI Software et Telefonica Chile, LEAD: Novo Nordisk et Lloyds Banking Group)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT jeudi:

** La banque italienne Monte dei Paschi BMPS.MI se concentre sur l'achèvement de son intégration avec Mediobanca MDBI.MI le plus rapidement possible, a déclaré son directeur général, interrogé sur l'intérêt potentiel pour Banco BPM BAMI.MI .

** La société allemande PSI Software PSAGn.DE est sur le point d'être rachetée, plusieurs investisseurs financiers s'intéressant au fabricant de logiciels pour les réseaux d'énergie, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait du dossier. nL5N3VQ139

** Telefonica Chile a déclaré avoir reçu des manifestations d'intérêt non contraignantes et avoir mené une enquête préalable auprès de plusieurs acheteurs potentiels pour ses actifs.

** Equal Parts, consolidateur de courtiers axé sur l'intelligence artificielle, a annoncé qu'il avait acquis Strategic Insurance, basé à Albuquerque.

** Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré qu'il achèterait la société américaine Akero Therapeutics AKRO.O pour un montant pouvant atteindre 5,2 milliards de dollars afin d'avoir accès à un médicament candidat prometteur contre les maladies du foie, dans le cadre de la première transaction importante réalisée par le nouveau directeur général du fabricant de médicaments danois pour stimuler la croissance.

** Lloyds Banking Group LLOY.L va racheter la participation de 49,9% de Schroders SDR.L dans leur coentreprise de gestion de patrimoine au Royaume-Uni, ont déclaré les deux entreprises, alors que la banque britannique cherche à se développer dans le secteur dit de la "masse aisée".

** L'opérateur d'applications de paiement PayPay Corp de SoftBank 9984.T a acquis une participation de 40% dans Binance Japan, a déclaré la filiale japonaise de Binance, sans divulguer les détails de la transaction.

** Saudi Aramco 2222.SE a déclaré avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 22,5% dans sa coentreprise de raffinage et de pétrochimie Petro Rabigh 2380.SE auprès du japonais Sumitomo Chemical 4005.T pour 2,63 milliards de riyals (701,8 millions de dollars), dans le cadre d'un plan de redressement de la coentreprise déficitaire.

** Brown & Brown (Europe) a acquis la totalité du capital social du courtier britannique en assurance numérique All Medical Professionals Limited (AMP).

