 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 580,44
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 21:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Monte dei Paschi, PSI Software et Telefonica Chile, LEAD: Novo Nordisk et Lloyds Banking Group)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT jeudi:

** La banque italienne Monte dei Paschi BMPS.MI se concentre sur l'achèvement de son intégration avec Mediobanca MDBI.MI le plus rapidement possible, a déclaré son directeur général, interrogé sur l'intérêt potentiel pour Banco BPM BAMI.MI .

nL5N3VQ18D

** La société allemande PSI Software PSAGn.DE est sur le point d'être rachetée, plusieurs investisseurs financiers s'intéressant au fabricant de logiciels pour les réseaux d'énergie, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait du dossier. nL5N3VQ139

** Telefonica Chile a déclaré avoir reçu des manifestations d'intérêt non contraignantes et avoir mené une enquête préalable auprès de plusieurs acheteurs potentiels pour ses actifs.

nS0N3US00Z

** Equal Parts, consolidateur de courtiers axé sur l'intelligence artificielle, a annoncé qu'il avait acquis Strategic Insurance, basé à Albuquerque.

nL6N3VQ0D7

** Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré qu'il achèterait la société américaine Akero Therapeutics AKRO.O pour un montant pouvant atteindre 5,2 milliards de dollars afin d'avoir accès à un médicament candidat prometteur contre les maladies du foie, dans le cadre de la première transaction importante réalisée par le nouveau directeur général du fabricant de médicaments danois pour stimuler la croissance.

nL5N3VQ0LZ

** Lloyds Banking Group LLOY.L va racheter la participation de 49,9% de Schroders SDR.L dans leur coentreprise de gestion de patrimoine au Royaume-Uni, ont déclaré les deux entreprises, alors que la banque britannique cherche à se développer dans le secteur dit de la "masse aisée".

nL6N3VQ0N3

** L'opérateur d'applications de paiement PayPay Corp de SoftBank 9984.T a acquis une participation de 40% dans Binance Japan, a déclaré la filiale japonaise de Binance, sans divulguer les détails de la transaction.

nL3N3VQ0G0

** Saudi Aramco 2222.SE a déclaré avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 22,5% dans sa coentreprise de raffinage et de pétrochimie Petro Rabigh 2380.SE auprès du japonais Sumitomo Chemical 4005.T pour 2,63 milliards de riyals (701,8 millions de dollars), dans le cadre d'un plan de redressement de la coentreprise déficitaire.

nL3N3VQ0I3

** Brown & Brown (Europe) a acquis la totalité du capital social du courtier britannique en assurance numérique All Medical Professionals Limited (AMP).

nL6N3VQ0B5

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AKERO THERAPE RG-AI
54,0800 USD NASDAQ +16,33%
BANCA MPS
7,280 EUR MIL -0,67%
BANCO BPM
12,935 EUR MIL -0,42%
Gaz naturel
3,33 USD NYMEX -0,15%
LLOYDS BANKING G
83,520 GBX LSE -3,31%
MEDIOBANCA
16,720 EUR MIL -1,09%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
Pétrole Brent
65,12 USD Ice Europ -1,45%
Pétrole WTI
61,46 USD Ice Europ -1,25%
SCHRODERS
399,100 GBX LSE +1,60%
SOFTBANK GROUP
129,800 EUR Tradegate +8,62%
SUMITOMO CHEM
2,780 EUR Tradegate 0,00%
SUMITOMO CHEM
2,7500 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank