((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT jeudi:
** Palo Alto Networks < PANW.O > a déclaré qu'il achètera la société de gestion et de surveillance des nuages Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars, alors que l'entreprise de cybersécurité cherche à renforcer ses offres en matière d'IA.
nL4N3WV1T8
