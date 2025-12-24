 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le Régime de pensions du Canada et l'Office d'investissement et Stonepeak, Secure Trust Bank et SolGold)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1445 GMT mercredi:

** Le mineur d'or et de cuivre SolGold SOLG.L a déclaré qu'il avait accepté d'être acquis par son principal actionnaire Jiangxi Copper 600362.SS dans une transaction le valorisant à 867 millions de livres (1,17 milliard de dollars).

nL4N3XU0LW

** La banque britannique Secure Trust Bank STBS.L a déclaré qu'elle vendrait son activité de financement de véhicules de consommation à des fonds gérés par le gestionnaire de fonds d'investissement européen LCM Partners pour 458,6 millions de livres (619,48 millions de dollars).

nL4N3XU0KT

** L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la société américaine de capital-investissement Stonepeak lanceront une offre d'achat pour une participation allant jusqu'à 26% dans l'unité indienne de Castrol, ont-ils déclaré, à la suite de leur accord d'acquisition de la société auprès de la société mère BP BP.L .

nL4N3XU0KL

** La société américaine de capital-investissement Warburg Pincus et la société indienne Bharti Enterprises achèteront ensemble une participation de 49% dans le fabricant d'appareils électroménagers Haier India, ont indiqué les sociétés, ce qui leur permettra de prendre pied sur le marché national des appareils électroniques en pleine croissance, dominé par Samsung

005930.KS et LG LGEL.NS .

nL4N3XU0FP

** Sanofi SASY.PA achètera la société américaine de vaccins Dynavax Technologies DVAX.O pour environ 2,2 milliards de dollars (1,9 milliard d'euros), élargissant ainsi son portefeuille de vaccins, a déclaré le fabricant français de médicaments mercredi.

nL1N3XU06O

** Pakistan International Airlines (PIA) devrait être dirigée par un nouveau propriétaire à partir d'avril de l'année prochaine et recevoir des capitaux frais dans le cadre d'un accord visant à privatiser le transporteur national, a déclaré le chef de la privatisation du pays.

nL1N3XU06B

** The McGowan Companies a acquis Westcap Insurance Services, un administrateur de programmes basé en Californie, par le biais d'un accord d'achat d'actifs.

nL6N3XT0VJ

** BP BP.L a accepté de vendre une participation de 65% dans son activité de lubrifiants Castrol à la société d'investissement américaine Stonepeak pour environ 6 milliards de dollars, une étape importante dans le plan de désinvestissement de 20 milliards de dollars de la major pétrolière visant à réduire la dette et à stimuler les rendements.

nL6N3XU05T

** La société sud-coréenne LG Energy Solution (LGES) a déclaré qu'elle vendait une usine et des actifs dans l'État américain de l'Ohio à Honda Development and Manufacturing of America.

nL1N3XU04S

** La société japonaise Sapporo Holdings 2501.T vendra ses activités immobilières à un consortium dirigé par les sociétés de capital-investissement KKR KKR.N et PAG pour 477 milliards de yens (3,06 milliards de dollars), a déclaré Sapporo dans un communiqué.

nL1N3XU02F

** Un tribunal sud-coréen a rejeté la demande de deux actionnaires importants de Korea Zinc 010130.KS - MBK Partners et YoungPoong 000670.KS - de bloquer le plan du raffineur de zinc d'émettre de nouvelles actions pour aider à financer une fonderie américaine d'une valeur de 7,4 milliards de dollars.

nL1N3XU02A

** L'entreprise publique malaisienne Petroliam Nasional

IPO-PETO.KL a déclaré mercredi qu'elle fournirait à la société chinoise de pétrole et de gaz offshore CNOOC 600938.SS 1 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié (LNG).

nL4N3XU025

** Monash IVF Group MVF.AX a déclaré qu'une proposition de rachat d'un consortium évaluant le fournisseur australien de services de fertilité à 311,7 millions de dollars australiens (208,84 millions de dollars) a été retirée, ce qui a fait chuter ses actions à plus d'un mois de leur plus bas niveau.

nL4N3XU008

** Le groupe commercial allemand BayWa AG BYWGnx.DE a déclaré mardi qu'il avait accepté de vendre sa branche de négoce de céréales et d'oléagineux Cefetra à un consortium d'investisseurs pour environ 125 millions d'euros (147,45 millions de dollars).

(1 $ = 0,8477 euros)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BAYWA
2,415 EUR XETRA +1,05%
BP
430,000 GBX LSE +0,58%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 070,00 USD LME +1,09%
DYNAVAX TECH
15,4350 USD NASDAQ +38,68%
Gaz naturel
4,41 USD NYMEX 0,00%
KKR & CO
130,740 USD NYSE -0,18%
MONASH IVF
0,4000 USD OTCBB 0,00%
Pétrole Brent
62,51 USD Ice Europ +0,10%
Pétrole WTI
58,58 USD Ice Europ +0,22%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
SANOFI
81,610 EUR Euronext Paris -0,74%
SECURE TRUST BAN
1 137,500 GBX LSE +5,81%
SOLGOLD PLC
24,900 GBX LSE -2,35%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un arbre de Noël devant la Bourse de New York, le 5 décembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street stable avant Noël
    information fournie par AFP 24.12.2025 16:16 

    La Bourse de New York évolue sans grand dynamisme mercredi, à l'entame d'une séance écourtée de plusieurs heures à la veille de Noël, où une faible participation est attendue chez les investisseurs. Vers 15H05 GMT, le Dow Jones prenait 0,24%, l'indice Nasdaq cédait ... Lire la suite

  • Thierry Breton, alors commissaire européen au marché intérieur, lors d'une conférence de presse sur les enquêtes menées par l'UE sur Apple, Google et Meta en vertu de la nouvelle loi numérique, le 25 mars 2024 à Bruxelles ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )
    Thierry Breton, l'ancien commissaire européen devenu paria aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 24.12.2025 16:14 

    Forte tête, Thierry Breton s'était imposé comme une figure centrale de l'ancienne équipe de la Commission européenne avec son combat en faveur de la régulation des géants de la tech, qui lui vaut aujourd'hui une interdiction de séjour aux Etats-Unis. Le Français, ... Lire la suite

  • La cyberattaque qui a touché La Poste, revendiquée par des hackers prorusses, est toujours en cours mais a "perdu en intensité" ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    Cyberattaque contre La Poste: la situation s'améliore à la veille de Noël
    information fournie par AFP 24.12.2025 15:55 

    La cyberattaque, revendiquée par des hackers prorusses, qui a touché La Poste à quelques jours de Noël, est toujours en cours mercredi midi, sous une forme "fluctuante" et a "perdu en intensité", selon l'opérateur postal. Le suivi des colis reste "difficile", mais ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street entame sans changement une séance raccourcie avant Noël
    information fournie par Reuters 24.12.2025 15:48 

    La Bourse de New York avance sans direction mercredi à l'ouverture d'une séance raccourcie à la veille de Noël tandis que les investisseurs attendent de voir si les actions peuvent prolonger leurs gains records lors de cette ‍période traditionnellement faste pour ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank