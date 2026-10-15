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(Ajout de CCC Intelligent Solutions, Labcorp et International Paper; mise à jour concernant Lufthansa et Richemont)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées jeudi à 14 h 30 GMT:

** Lufthansa LHAG.DE est en pourparlers pour prendre le contrôle total de la compagnie aérienne nationale portugaise TAP, alors que le gouvernement portugais cherche à obtenir le soutien de l'opposition pour la vente de la participation restante de 50,1 % détenue par l'État pour 1,351 milliard d'euros (1,52 milliard de dollars). nL1N4610EK

** CCC Intelligent Solutions CCC.O a annoncé avoir accepté d’être rachetée par un consortium mené par les sociétés d’investissement privées GTCR et comprenant Elliott Investment Management, dans le cadre d’une opération de retrait de la cote évaluée à 6,1 milliards de dollars. nL4N46119D

** Les sociétés de capital-investissement Lone Star et Atlas Holdings étudient actuellement des offres distinctes pour racheter l’activité européenne d’emballage d’International Paper

IP.N , dont la valeur pourrait être inférieure à 6 milliards de dollars, selon le Financial Times, qui cite des sources proches du dossier. nL6N4610YH

** L’opérateur de laboratoires Labcorp LH.N a annoncé qu’il allait racheter certains actifs de la filiale d’Opko Health OPK.O dans le cadre d’une transaction en numéraire de 722 millions de dollars, avec un paiement supplémentaire potentiel pouvant atteindre 150 millions de dollars lié au chiffre d’affaires généré par un test de dépistage du cancer de la prostate. nL4N46116D

** Richemont CFR.S , propriétaire de Cartier, est en pourparlers pour rejoindre un consortium soumissionnant pour le rachat de De Beers, la société minière de diamants mise en vente par Anglo American AAL.L et évaluée à environ 1 milliard de dollars, a déclaré une source proche du dossier. nL6N4610NV

** Le laboratoire canadien d’IA Cohere a annoncé jeudi avoir signé une lettre d’intention en vue d’acquérir AISLE, une start-up de cybersécurité basée à San Francisco qui utilise l’IA pour détecter les vulnérabilités des logiciels. nL6N4610LO

** EasyJet EZJ.L se heurte à l’opposition des syndicats concernant son rachat par Apollo APO.N pour 5,7 milliards de livres sterling (7,5 milliards de dollars), bien que la compagnie aérienne affirme que la transaction devrait être finalisée avant la fin du premier trimestre de l’année prochaine. nL6N4610G6

** EQT EQTAB.ST a accepté d'acquérir le gestionnaire américain d'investissements immobiliers Stockbridge pour un montant initial de 375 millions de dollars, a annoncé la société suédoise de capital-investissement. nL4N4610D3