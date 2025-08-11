 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 11:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT lundi:

** Gemfields Group < GEMGE.L >, < GMLJ.J > a déclaré qu'elle avait vendu Fabergé Ltd, le fabricant des œufs en bijoux Fabergé, à SMG Capital pour 50 millions de dollars, alors que le mineur de pierres précieuses colorées intensifie ses efforts pour rationaliser ses activités.

nL6N3U3051

** Le fournisseur américain de plateformes vidéo et de services en nuage Rumble < RUM.O > envisage une offre d'environ 1,17 milliard de dollars (1 milliard d'euros) pour le groupe allemand Northern Data < NB2.DE >, d'après les déclarations des deux entreprises.

nL4N3U302Y

** La société de transfert d'argent Western Union < WU.N > a déclaré dimanche qu'elle allait acquérir Intermex < IMXI.O >, une société américaine qui se concentre sur les transferts de paiements vers l'Amérique latine et les Caraïbes, pour un montant d'environ 500 millions de dollars en numéraire.

nL4N3U3032

** La société singapourienne Keppel < KPLM.SI > vend sa participation de 83,9% dans sa filiale M1 Ltd à Simba Telecom, tout en conservant les activités non liées aux télécommunications de son unité, dans le cadre d'une transaction qui permettra au gestionnaire d'actifs de disposer d'une trésorerie nette de 1 milliard de dollars singapouriens (778,15 millions de dollars).

nL4N3U300C

** AC Health, la branche santé du plus ancien conglomérat des Philippines, Ayala Corp < AC.PS >, a déclaré qu'une société de capital-investissement soutenue par Temasek, l'investisseur public de Singapour, allait acquérir une participation minoritaire de 16 % dans la société.

nL4N3U3022

