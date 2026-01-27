 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Vedanta; Mises à jour: Anta Sports Products)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mardi:

** Le conglomérat indien de pétrole et de métaux Vedanta

VDAN.NS a déclaré qu'il vendrait jusqu'à une participation de 1,59% dans son unité Hindustan Zinc HZNC.NS , pour une valeur d'environ 45,9 milliards de roupies (500,8 millions de dollars), d'après les calculs de Reuters. nL4N3YS0Z6

** Anta Sports Products 2020.HK , la plus grande marque chinoise de vêtements de sport, a conclu un accord pour acheter une participation de 29,06% dans Puma PUMG.DE à la famille Pinault pour 1,5 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars), ce qui en fait le plus gros actionnaire du fabricant allemand de vêtements de sport. nL8N3YS0HA

** Le groupe australien AUB a déclaré avoir accepté d'acheter 95,9 % de la plateforme britannique de courtage et de souscription d'assurance PIHL Holdings (Prestige Insurance) pour 432 millions de dollars australiens (298,73 millions de dollars), accélérant ainsi son expansion sur le marché britannique de la vente au détail par le biais d'une acquisition complémentaire pour sa plateforme Tysers. nL6N3YS0FL

** Plus d'une douzaine de politiciens et d'anciens responsables politiques britanniques ont demandé à l'organisme de surveillance de la concurrence du pays de lancer un examen complet de l'offre de Netflix NFLX.O de 83 milliards de dollars pour Warner Bros Discovery WBD.O , a rapporté le Financial Times. nL1N3YS056

** L'équipementier automobile français OPmobility OPM.PA a déclaré avoir signé un accord avec l'équipementier automobile sud-coréen Hyundai Mobis 012330.KS pour la combinaison potentielle de leurs activités dans le domaine de l'éclairage.

** Le fournisseur allemand de technologies de traitement des aliments GEA Group G1AG.DE prévoit de stimuler sa croissance également par des acquisitions, a déclaré son directeur général à l'association des journalistes économiques WPV à Düsseldorf lundi en fin de journée. nS8N3SX0G1

Valeurs associées

ANTA SPORTS PROD
8,545 EUR Tradegate +1,81%
ANTA SPORTS PROD
9,8500 USD OTCBB 0,00%
GEA GROUP AG
61,150 EUR XETRA -2,32%
HYUNDAI MOBIS
0,0000 USD OTCBB 0,00%
NETFLIX
84,4149 USD NASDAQ -1,50%
OPMOBILITY
16,5800 EUR Euronext Paris +2,41%
PUMA
23,380 EUR XETRA +8,09%
WARNER BROS RG-A
28,2150 USD NASDAQ -0,09%
