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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 11:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT lundi:

** Le fabricant de médicaments Neurocrine Biosciences < NBIX.O > est sur le point de conclure un accord pour acquérir le fabricant de médicaments pour les maladies génétiques rares Soleno Therapeutics < SLNO.O > pour plus de 2,5 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times dimanche.

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** Olam Group < OLAG.SI >, basé à Singapour, a déclaré avoir accepté de vendre son activité de services informatiques et numériques, Mindsprint, à la société indienne de services informatiques Wipro < WIPR.NS > pour une valeur d'entreprise de 375 millions de dollars.

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** KNDS France - une unité du fabricant allemand de chars KNDS - a achevé le rachat de la société française Texelis Defense pour un montant non divulgué, a déclaré KNDS France.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NEUROCRINE BIOSCIENCES
131,6000 USD NASDAQ 0,00%
OLAM GROUP
0,6613 USD OTCBB 0,00%
SOLENO THERAPTCS
39,4900 USD NASDAQ 0,00%
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