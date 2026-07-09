((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des sources d'information: Enterprise Risk Associates, Arrow Global Insurance, Rosimushchestvo. Mises à jour: Deutz)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 13h30 GMT:

** Enterprise Risk Associates a racheté Insurance Solutions of America, une société de courtage en assurance commerciale et de conseil en gestion des risques basée en Floride, a annoncé la société mercredi. nL6N43B0O1

** L'assureur spécialisé Arrow Global Insurance a racheté Fusion Specialty, a indiqué la société. nL6N43B0MQ

** Le constructeur allemand de moteurs Deutz < DEZG.DE > a déclaré avoir conclu un accord en vue d’acquérir le constructeur de véhicules militaires FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft pour 1,6 milliard d’euros (1,83 milliard de dollars), renforçant ainsi son implantation dans le secteur de la défense alors que les dépenses militaires européennes augmentent. nL8N43B09O

** L'agence fédérale russe de gestion du patrimoine, Rosimushchestvo, a déclaré avoir vendu le négociant en céréales nationalisé Rodnie Polya à Tiara Holding pour 11,7 milliards de roubles (153,6 millions de dollars) lors d'une vente aux enchères publique. nS8N42X00D

** Le groupe Amwins et Dragoneer Investment Group ont réaffirmé leur offre publique d'achat en numéraire de 6 dollars australiens par action sur Steadfast, prolongeant de quatre semaines la période d'exclusivité accordée par le courtier d'assurance australien, a indiqué Steadfast. nL6N43B0BT

** La banque finlandaise S-Bank a annoncé qu’elle lancerait une offre publique d’achat volontaire en numéraire à 17,20 € par action sur Oma Savings Bank OMASP.HE , valorisant ainsi l’établissement de crédit à 571,4 millions d’euros (soit 653,17 millions de dollars), a indiqué Oma Savings Bank dans un communiqué. nL8N43B0AE