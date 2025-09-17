 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 801,67
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 15:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Rithm Capital, XRG, Sumitomo Mitsui Financial Group (Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mercredi:

* * Le gestionnaire d'actifs mondial Rithm Capital a déclaré avoir accepté d'acquérir le fonds d'investissement immobilier Paramount Group < PGRE.N > pour 1,6 milliard de dollars en espèces, pariant sur un rebond de l'immobilier de bureau.

nL3N3V40SI

** L'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), bras d'investissement international, XRG, a déclaré qu'un groupe d'investisseurs qu'il dirigeait avait retiré une offre indicative de 18,7 milliards de dollars pour acheter le producteur de gaz australien Santos < STO.AX >.

nL2N3V40D1

** Le bras bancaire de Sumitomo Mitsui Financial Group < 8316.T > a accepté d'acheter une participation supplémentaire de 4,2 % dans la banque indienne Yes Bank < YESB.NS > à une filiale du Carlyle Group < CG.O > pour 51 milliards de yens ( 349 millions de dollars), a indiqué la société.

nL2N3V40AF

** La société d'investissement mondiale KKR a acquis le distributeur d'assurance japonais Hoken Minaoshi Hompo Group auprès du fonds d'investissement Advantage Partners, ont annoncé les deux sociétés mardi. nL6N3V40BW

** Le négociant en matières premières et la société d'investissement ResInvest Group ont déclaré être en pourparlers pour acheter Datteln 4, la centrale électrique au charbon de 1 gigawatt qu'Uniper < UN0k.DE > doit vendre dans le cadre du sauvetage de l'entreprise allemande par le gouvernement en 2022. nL5N3V213D

** Le laboratoire pharmaceutique américain Bristol Myers Squibb < BMY.N > a déclaré mardi avoir signé un accord pour vendre sa participation de 60 % dans une coentreprise pharmaceutique en Chine. nL6N3V4032

** L'investisseur activiste Elliott Management a déclaré mardi avoir constitué une participation de plus de 2 milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de ressources humaines Workday < WDAY.O >, tout en exprimant son soutien à la direction de l'entreprise. nL3N3V31EQ

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
46,680 USD NYSE +0,73%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
PARAMOUNT GRP-RE
6,530 USD NYSE -11,52%
Pétrole Brent
68,47 USD Ice Europ -0,03%
Pétrole WTI
64,52 USD Ice Europ 0,00%
S'TOMO MITSUI FI
23,210 EUR Tradegate -2,25%
S'TOMO MITSUI FI
27,9750 USD OTCBB -0,71%
SANTOS
3,900 EUR Tradegate -8,30%
SANTOS
5,0500 USD OTCBB -0,98%
THE CARLYLE GRP
68,0800 USD NASDAQ +1,64%
UNIPER
35,550 EUR XETRA -0,84%
WORKDAY-A
237,0050 USD NASDAQ +8,22%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank