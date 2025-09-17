((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Rithm Capital, XRG, Sumitomo Mitsui Financial Group (Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mercredi:

* * Le gestionnaire d'actifs mondial Rithm Capital a déclaré avoir accepté d'acquérir le fonds d'investissement immobilier Paramount Group < PGRE.N > pour 1,6 milliard de dollars en espèces, pariant sur un rebond de l'immobilier de bureau.

nL3N3V40SI

** L'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), bras d'investissement international, XRG, a déclaré qu'un groupe d'investisseurs qu'il dirigeait avait retiré une offre indicative de 18,7 milliards de dollars pour acheter le producteur de gaz australien Santos < STO.AX >.

nL2N3V40D1

** Le bras bancaire de Sumitomo Mitsui Financial Group < 8316.T > a accepté d'acheter une participation supplémentaire de 4,2 % dans la banque indienne Yes Bank < YESB.NS > à une filiale du Carlyle Group < CG.O > pour 51 milliards de yens ( 349 millions de dollars), a indiqué la société.

nL2N3V40AF

** La société d'investissement mondiale KKR a acquis le distributeur d'assurance japonais Hoken Minaoshi Hompo Group auprès du fonds d'investissement Advantage Partners, ont annoncé les deux sociétés mardi. nL6N3V40BW

** Le négociant en matières premières et la société d'investissement ResInvest Group ont déclaré être en pourparlers pour acheter Datteln 4, la centrale électrique au charbon de 1 gigawatt qu'Uniper < UN0k.DE > doit vendre dans le cadre du sauvetage de l'entreprise allemande par le gouvernement en 2022. nL5N3V213D

** Le laboratoire pharmaceutique américain Bristol Myers Squibb < BMY.N > a déclaré mardi avoir signé un accord pour vendre sa participation de 60 % dans une coentreprise pharmaceutique en Chine. nL6N3V4032

** L'investisseur activiste Elliott Management a déclaré mardi avoir constitué une participation de plus de 2 milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de ressources humaines Workday < WDAY.O >, tout en exprimant son soutien à la direction de l'entreprise. nL3N3V31EQ