Offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions ordinaires d'EURO Ressources initiée par IAMGOLD France S.A.S.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris : EUR

OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVIE D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE VISANT LES ACTIONS ORDINAIRES D’EURO RESSOURCES INITIEE PAR IAMGOLD FRANCE S.A.S

Le 24 janvier 2024

PRIX DE L’OFFRE :



3,50 euros par action







DUREE DE L’OFFRE :



10 jours de négociation

Le présent communiqué a été établi et est diffusé par EURO Ressources en application des articles 231-27 3°et 231-28 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’" AMF ").

Mise à disposition de la note en réponse d’EURO Ressources

En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-26 de son Règlement général, l'AMF a, en application de la décision de conformité du 23 janvier 2024, apposé le visa n°24-009 en date du 23 janvier 2024 sur la note en réponse établie par EURO Ressources relative à l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire initiée par IAMGOLD France S.A.S sur les actions EURO Ressources.

La note en réponse de la société EURO Ressources est disponible sur le site Internet de la société EURO Ressources ( www.goldroyalties.com ) ainsi que sur celui de l'AMF ( www.amf-france.org ). Des exemplaires de la note en réponse peuvent également être obtenus sans frais sur simple demande auprès d'EURO Ressources, 23, rue du Roule – 75001 Paris.

Mise à disposition du document présentant les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d’EURO Ressources

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'EURO Ressources complétant la note en réponse ont été déposées à l’AMF le 23 janvier 2024.

Ce document est disponible selon les mêmes modalités que la note en réponse.

A propos d'EURO

EURO est une société française dont les principaux actifs sont un droit à revenu sur la Mine d'Or Rosebel au Suriname (la "Redevance Rosebel"), une redevance relative aux concessions Paul Isnard, une production d'argent auprès d'une filiale d'Orezone Gold Corporation ("Orezone"), et des titres négociables. Rosebel Gold Mines est détenue et exploitée à 95 % par Zijin Mining Group Co. Ltd. La redevance existante visant Rosebel, qui est détenue par EURO, demeurera une obligation d’IAMGOLD. La redevance sur la production nette d’affinage couvre la production future des concessions Paul Isnard et une zone d’intérêt les entourant en Guyane française, détenue par la holding du projet Montagne d’Or, dont Orea Mining Corp. ("Orea") détient 44,99 %. Au titre de la production d’argent, EURO recevra 50 % de la production d’argent payable sur la durée de vie de la mine Bomboré d’Orezone, située au Burkina Faso, en Afrique de l’Ouest.

EURO a environ 62,5 millions d’actions en circulation. Au 31 décembre 2023, IAMGOLD France S.A.S. ("IAMGOLD France"), une filiale indirectement détenue en totalité par IAMGOLD, détenait environ 90 % de toutes les actions en circulation d’EURO. Au 31 décembre 2023, IAMGOLD France détenait 56 242 153 actions représentant 112 300 344 droits de vote, soit environ 94,40 % des droits de vote d’EURO.

Notes concernant les prévisions : certaines déclarations de ce communiqué sont des prévisions. Les investisseurs sont avertis contre l’imprévisibilité inhérente aux prévisions, car celles-ci comportent des risques et des incertitudes. Il ne peut y avoir de certitude que l’évolution de la Société soit celle anticipée par sa direction.

Ce communiqué n’est pas destiné à la distribution aux agences de presse américaines, ni à la diffusion aux États-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées dans les présentes n’ont pas été inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée ("Securities Act") et ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis ou à une personne des États-Unis sans inscription en vertu de la Securities Act ou sans dispense des exigences d’inscription de cette loi.

Des informations supplémentaires sur EURO Ressources S.A. sont disponibles sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Pour toute autre demande de renseignement, veuillez vous adresser à :

Tidiane Barry

Directeur Général

Tel: +1 450 677 0040

Email: tbarry@euroressources.net Sophie Hallé

Directeur Général Délégué

Tel: +1 450 677 0040

Email: shalle@euroressources.net

Pièce jointe