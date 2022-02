Offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société Envea

TERMES DE L'OFFRE :

PRIX DE L'OFFRE : 175 euros par action Envea

DUREE DE L'OFFRE : 15 jours de négociation

AVIS IMPORTANT

Dans le cas où le nombre d'actions non présentées à l'Offre par les actionnaires minoritaires d'Envea ne représenterait pas, à l'issue de l'Offre, plus de 10% du capital et des droits de vote d'Envea, Envea Global demandera à l'AMF, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à l'issue de la clôture de l'Offre, conformément aux articles L. 433-4 II du code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF, la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions Envea non apportées à l'Offre moyennant une indemnisation égale au Prix de l'Offre.