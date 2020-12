OFFRE PUBLIQUE ALTERNATIVE SIMPLIFIEE D'ACHAT OU MIXTE visant les actions et les bons de souscription d'actions de la société ANEVIA initiée par Ateme

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D'INFORMATION EN REPONSE D'ANEVIA

ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE ANEVIA

TERMES DE L'OFFRE

Pour la Branche Achat : 3,50 € par action Anevia et, concernant les bons de souscription d'actions Anevia (les « BSA ») : 1,06 € par BSA 2017C, 1,64 € par BSA2019A, 0,24 € par BSA A et 1,54 € par BSA B.

Pour la Branche Mixte : pour 10 actions Anevia, 1 action Ateme à émettre et 20 €

Durée de l'Offre : 15 jours de négociation. Le calendrier de l'Offre sera fixé par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») conformément