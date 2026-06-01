OFFRE DU MATIN EN EUROPE-Qui a besoin de pétrole quand on peut acheter de l'IA ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux par Wayne Cole.

Il semble que les investisseurs concluent que « pas de nouvelles, bonnes nouvelles » en ce qui concerne les pourparlers de paix dans le Golfe. Le président Trump avait déclaré qu’il se réunirait vendredi dernier pour décider s’il fallait approuver une prolongation du cessez-le-feu, mais depuis lors, c’est le silence, mis à part le fait qu’il se soit comparé à Elvis.

Le secrétaire à la Défense Hegseth a toutefois fait une brève apparition pour déclarer que les États-Unis pourraient reprendre leurs attaques contre l'Iran si aucun accord satisfaisant n'était conclu. En effet, on a appris lundi que les forces américaines avaient frappé des cibles iraniennes au cours du week-end, tandis que l'Iran a déclaré avoir pris pour cible une base aérienne utilisée dans ce qu'il a qualifié d'attaque américaine et que les défenses koweïtiennes auraient intercepté des missiles et des drones.

Dans l'état actuel des choses, le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz reste très limité, avec huit navires en sortie le 30 mai, dont seulement deux pétroliers. Avant la guerre, la moyenne quotidienne était d'environ 136.

Les analystes des matières premières avertissent depuis un certain temps que la mi-juin serait le moment où les stocks mondiaux de pétrole seraient tellement épuisés que de véritables pénuries apparaîtraient, le temps presse donc. Pourtant, le Brent est bien en dessous de 100 dollars, même après avoir augmenté de 2,5% aujourd’hui pour atteindre 93,40 dollars.

Les marchés boursiers asiatiques sont trop focalisés sur l'IA pour s'en soucier, et qui pourrait leur en vouloir? L'indice principal de la Corée du Sud a grimpé de 28% en mai, tandis que celui de Taïwan a progressé de 15% et le Nikkei de 12%. Samsung Electronics 005930.KS a gagné 10% rien que lundi, alors qu'il commençait à commercialiser un nouveau type de puces plus rapides.

L'essor du secteur technologique s'est clairement reflété dans des chiffres du commerce vraiment stupéfiants en provenance de Corée du Sud, où les exportations ont augmenté de 53% en mai par rapport à l'année précédente, pour atteindre près de 88 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars. Les exportations de semi-conducteurs ont augmenté de 169% et celles d'ordinateurs de 291%.

Et pourtant, le won coréen n'est pas loin de ses plus bas historiques, ce qui suggère que les recettes en dollars de la Corée restent en dollars et ne sont pas converties. On peut supposer qu'une grande partie de ces fonds est détenue sous forme de bons du Trésor, de sorte que le boom de l'IA aide indirectement l'administration américaine à financer son énorme déficit budgétaire. C'est le jeu des compensations.

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , ouvrira lundi le salon Computex à Taipei par un discours sur l'IA, au cours duquel il devrait vanter les derniers produits de son entreprise ainsi que l'énorme investissement qu'il prévoit de réaliser à Taïwan.

Événements clés susceptibles d'influencer les marchés lundi:

- Chômage dans l'UE pour avril, indices PMI de l'UE, ventes au détail en Allemagne

- Enquête ISM sur le secteur manufacturier américain pour mai, PMI américain