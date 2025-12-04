OENEO : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025-2026 : BONNE RESISTANCE DE LA MARGE OPERATIONNELLE COURANTE A 14,0% - STRUCTURE FINANCIERE SOLIDE

Compte de résultat consolidé (M € ) S1 2023-2024 S1 2024-2025 S1 2025-2026 % Chiffre d'affaires 154,3 153,0 140,3 -8,3% Dont Bouchage 100,6 107,9 103,4 -4,1% Dont Elevage 53,8 45,1 36,8 -18,4% Résultat opérationnel courant 20,3 23,7 19,6 -17,4% Dont Bouchage 13,7 22,0 20,6 -6,3% Dont Elevage 7,1 3,0 0,1 -95,1% Dont Siège -0,4 -1,3 -1,2 Résultat opérationnel non courant 0,3 (0,6) (0,1) Résultat opérationnel 20,6 23,1 19,5 -15,6% Résultat financier -1,0 -2,4 -2,1 Impôts -4,9 -5,0 -4,0 Résultat Net 14,7 15,8 13,4 -14,9% Résultat Net part du Groupe 14,7 15,8 13,4 -14,8% Capitaux Propres 310,9 308,1 314,4 Endettement Net 46,3 77,8 56,2

Les comptes consolidés semestriels de l'exercice 2025-2026 - qui ont fait l'objet d'un examen limité des Commissaires aux Comptes - ont été arrêtés par le Conseil d'Administration d'Oeneo du 4 décembre 2025. Le rapport financier semestriel sera consultable sur le site www.oeneo.com le 5 décembre 2025.

Le Groupe Oeneo publie des résultats semestriels toujours solides, au-dessus des attentes initiales, malgré le recul d'activité conséquence de la baisse de la consommation mondiale et de la faiblesse des vendanges 2025. La marge opérationnelle courante semestrielle ressort ainsi à 14,0%, supérieure de 0,8 point à celle du 1 er semestre 2023-2024 bien qu'en recul de 1,5 point par rapport au très bon 1 e semestre 2024-2025. La situation financière reste très saine avec un endettement net faible (17,9% des capitaux propres).

Le chiffre d'affaires semestriel s'établit à 140,3 M€, en recul de -8,3% . La Division Bouchage affiche une bonne résistance avec des volumes stables, malgré un mix produit moins favorable qui pèse sur le chiffre d'affaires (-4%). La Division Elevage, davantage sensible à la conjoncture et aux reports d'investissements, connait un recul marqué (-18%), notamment aux Etats-Unis.

Le résultat opérationnel courant (ROC) semestriel s'élève à 19,6 M€, soit une marge opérationnelle courante de 14,0%. Le maintien d'une profitabilité élevée dans la Division Bouchage a permis de compenser en grande partie la baisse conjoncturelle de celle de la Division Elevage , directement liée au manque d'activité malgré les mesures d'adaptation des coûts mises en œuvre.

En l'absence d'éléments non courants significatifs, le résultat opérationnel ressort à 19,5 M€, représentant 13,9% du chiffre d'affaires.

Le résultat financier, à –2,1 M€, comprend une baisse significative de 1,0 M€ des frais financiers essentiellement liée à la baisse des taux et une perte de change en hausse de -0,8 M€, notamment liée à la parité euro-dollar. Après comptabilisation de l'impôt pour -4,0 M€, le résultat net part du groupe s'élève à 13,4 M€, vs 15,8 M€ au 30 septembre 2024, représentant une marge nette de 9,6%.

Les flux de trésorerie générés par l'activité , généralement négatifs à la fin du semestre en raison de la saisonnalité du BFR, sont cette année nettement positifs à 15,4 M€. Ils sont composés d'une capacité d'autofinancement après impôts de 27,6 M€ et d'une moindre augmentation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR), limitée à 12,3 M€ en lien avec la baisse de l'activité et la maitrise des niveaux de stocks.

La génération de trésorerie de l'activité couvre largement les investissements nets du semestre qui se sont élevés à 11,0 M€ principalement orientés sur l'amélioration de la productivité industrielle et les énergies renouvelables. Le free cash-flow est ainsi positif à 4,4 M€ sur la période.

Les capitaux propres ressortent à 314,4 M€ contre 308,1 M€ au 30 septembre 2024, après l'attribution du dividende de 22,5 M€ (0,35 € par action) au titre de l'exercice 2024-2025 versé en octobre 2025. L'endettement financier net (intégrant les dettes liées aux contrats de location de 5,7 M€ - norme « IFRS 16») s'élève à 56,2 M€ au 30 septembre 2025 . Le taux d'endettement net reste faible à 17,9% des capitaux propres . La trésorerie disponible s'élève à 47,1 M€. Le Groupe rappelle avoir conclu fin octobre un nouveau contrat de financement syndiqué d'un montant de 180 M€, d'une maturité de 5 ans [1] dédié au refinancement de la dette bancaire existante et à l'accompagnement des besoins de financement opérationnels et des investissements.

Face au contexte difficile du marché des vins et spiritueux, le Groupe demeure prudent pour le second semestre et concentre ses efforts sur la productivité et l'innovation.

Commentaires sur la performance par Division

BOUCHAGE : Très bonne résistance de la marge opérationnelle courante à près de 20%

La Division Bouchage enregistre un chiffre d'affaires de 103,4 M€, en repli de -4,1% par rapport au 1 er semestre 2024-2025. Les volumes vendus restent globalement stables par rapport à l'exercice précédent avec un effet mix marqué par des commandes plus importantes dans les segments d'entrée et de milieu de gamme qui expliquent l'évolution de l'activité.

Le résultat opérationnel courant semestriel ressort à 20,6 M€, évoluant dans des proportions proches de celui du chiffre d'affaires, grâce à la bonne maitrise des coûts matières et de production, et l'amélioration de la performance industrielle.

Sur la deuxième partie de l'exercice, la Division entend continuer à renforcer ses parts de marché et conserver sa bonne rentabilité par l'amélioration de ses coûts variables.

ÉLÉVAGE : Rentabilité au point d'équilibre

La Division Elevage enregistre un chiffre d'affaires de 36,8 M€ en recul de -18% par rapport au premier semestre 2024-2025. Cette évolution reflète le contexte de marché du vin actuel très morose (baisse de la consommation mondiale, perturbations liées au droit de douane et vendanges 2025 faibles en volume) qui réduit fortement les investissements des donneurs d'ordre, notamment sur les fûts.

Les effets de seuils sur les charges relatifs à la baisse de l'activité pèsent mécaniquement sur le résultat opérationnel courant qui reste néanmoins à l'équilibre sur le semestre.

La Division s'attend au maintien de cette tendance au second semestre. Les efforts de rationalisation se poursuivent afin de limiter l'impact de la baisse d'activité sur sa marge opérationnelle courante. Sur le plan commercial, la Division a lancé en septembre la nouvelle barrique « Twood », à la conception révolutionnaire brevetée, conjuguant positionnement très compétitif et nouveaux canaux de distribution et démontrant sa capacité d'innovation.

Le groupe Oeneo publiera le 19 janvier 2026 après bourse son chiffre d'affaires du 3 eme trimestre de l'exercice 2025-2026.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment les gammes DIAM, MYTIK et SETOP

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

Annexes

BILAN

En milliers d'euros 30/09/2024 30/09/2025 Ecarts d'acquisition 47 451 47 415 Immobilisations incorporelles 7 610 6 978 Immobilisations corporelles 140 862 143 846 Immobilisations financières 3 686 4 283 Impôts différés et autres actifs LT 3 056 3 178 Total Actifs Non Courants 202 665 205 700 Stocks et en-cours 187 005 171 143 Clients et autres débiteurs 88 689 78 680 Créances d'impôt 602 1 537 Autres actifs courants 3 631 3 784 Trésorerie et équivalents de trésorerie 26 015 47 109 Total Actifs Courants 305 942 302 254 Total Actif 508 607 507 954 En milliers d'euros Capital apporté 65 052 65 052 Primes liées au capital 35 648 35 648 Réserves et report à nouveau 191 567 200 296 Résultat de l'exercice 15 755 13 427 Total Capitaux Propres (Part du Groupe) 308 022 314 423 Intérêts minoritaires 89 - Total Capitaux Propres 308 111 314 423 Emprunts et dettes financières 88 922 34 089 Engagements envers le personnel 2 391 2 371 Autres provisions 27 17 Impôts différés 4 065 4 465 Autres passifs non courants 8 696 8 460 Total Passifs non courants 104 101 49 402 Emprunts et concours bancaires (part <1 an) 14 917 69 170 Provisions (part <1 an) 929 668 Fournisseurs et autres créditeurs 77 368 71 171 Autres passifs courants 3 180 3 119 Total Passifs courants 96 395 144 129 Passifs liés aux activités destinées à être cédées - - Total Passif 508 607 507 954

COMPTE DE RESULTAT

En milliers d'euros 30/09/2024 30/09/2025 Chiffre d'affaires 153 026 140 268 Autres produits de l'activité 28 250 Achats consommés (59 791) (52 757) Charges externes (28 311) (26 272) Charges de personnel (30 078) (30 048) Impôts et taxes (1 074) (1 033) Dotation aux amortissements (9 903) (10 152) Dotation aux provisions (687) (716) Autres produits et charges courants 481 38 Résultat Opérationnel Courant 23 690 19 577 Autres produits et charges opérationnels non courants (588) (80) Résultat Opérationnel 23 102 19 497 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 49 35 Coût de l'endettement financier brut (2 852) (1 851) Coût de l'endettement financier net (2 803) (1 817) Autres produits et charges financiers 429 (278) Résultat avant impôt 20 728 17 403 Impôts sur les bénéfices (4 973) (3 962) Résultat après impôt 15 755 13 442 Résultat des sociétés mises en équivalence 18 (15) Résultat net des activités poursuivies 15 773 13 427 Intérêts des minoritaires (17) - Résultat net Part du Groupe 15 755 13 427

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

En milliers d'euros 30/09/2024 30/09/2025 FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE Résultat net consolidé des activités poursuivies 15 773 13 427 Elimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence (18) 15 Elimination des amortissements et provisions 9 825 10 050 Elimination des résultats de cession et pertes et profits de dilution (60) (5) Elimination des produits de dividendes (178) (178) Charges et produits calculés liés aux paiements en action 603 698 Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie - - = Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 25 945 24 007 Charge d'impôt 4 973 3 962 Coût de l'endettement financier net 2 803 1 817 = Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 33 722 29 786 Impôts versés (3 269) (2 109) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (33 913) (12 320) = Flux net de trésorerie généré par l'activité (3 460) 15 357 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Incidence des variations de périmètre - - Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (6 531) (11 170) Acquisitions d'actifs financiers (1 517) (2) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles, et d'actifs financiers 426 10 Cession d'actifs financiers 1 350 - Dividendes reçus 178 178 Variation des prêts et avances consentis (153) 6 = Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (6 247) (10 978) FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT Transactions avec les minoritaires - - Acquisition et cession d'actions propres 45 39 Emissions d'emprunts 2 126 3 735 Remboursements d'emprunts (3 828) (1 505) Intérêts financiers nets versés (2 620) (1 817) Dividendes versés par la société mère - - Dividendes versés aux minoritaires - - = Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (4 277) 452 Incidence de la variation des taux de change (71) (168) Variation de trésorerie (14 055) 4 663