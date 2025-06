OENEO : RESULTATS ANNUELS 2024-2025 : AMELIORATION DE LA MARGE OPERATIONNELLE COURANTE A 14,9% - PROGRESSION DU RESULTAT NET ET DU FREE CASH FLOW

Compte de résultat consolidé (M € ) 2023-2024 2024-2025 Variation Chiffre d'affaires 305,7 305,1 -0,2% Dont Bouchage 211,6 222,5 +5,2% Dont Elevage 94,2 82,6 -12,3% Résultat opérationnel courant 42,8 45,5 +6,2% Dont Bouchage 36,1 45,8 +26,6% Dont Elevage 8,8 3,4 -61,5% Dont Siège (2,1) (3,7) Résultat opérationnel non courant (1,1) (2,0) Résultat opérationnel 41,8 43,5 +4,1% Résultat financier (4,2) (4,7) Impôts (8,7) (9,0) Résultat Net 28,8 29,8 +3,2% Résultat Net consolide part du Groupe 28,9 29,8 +3,2% Capitaux Propres 315,0 324,8 Endettement Net 64,2 57,1

Les comptes consolidés de l'exercice 2024-2025 clos le 31 mars 2025, ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 12 juin 2025. Les procédures d'audit sur les états financiers consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Dans un contexte difficile pour le marché des vins et spiritueux, le Groupe Oeneo réalise un exercice 2024-2025 robuste, marqué par la quasi-stabilité du chiffre d'affaires et une progression de la rentabilité nourrie par la très bonne performance de la Division Bouchage. La marge opérationnelle courante s'établit ainsi à 14,9% en progression de 0,9 point par rapport à 2023-2024.

La forte génération de cash-flow a permis de réduire l'endettement financier net à 17,6% des capitaux propres.

Le chiffre d'affaires 2024-2025 s'élève à 305,1 M€ à un niveau quasi équivalent à celui de l'exercice précèdent. Le Bouchage affiche une croissance de +5,2%, portée par le dynamisme des ventes de bouchons Diam. Dans une conjoncture défavorable qui pèse sur le niveau d'investissements des clients, l'Elevage affiche un repli sensible de -12,3%.

Le Groupe réalise un résultat opérationnel courant (ROC) de 45,5 M€, soit une marge opérationnelle courante de 14,9%, en hausse de 6,2% par rapport à 2023-2024. Bénéficiant d'un réel regain d'activité et d'une moindre tension sur le marché du liège, la très bonne performance de la Division Bouchage a très largement compensé la baisse de la rentabilité de la Division Elevage.

Le résultat opérationnel, après éléments non courants de -2,0 M€ liés aux restructurations effectuées en fin d'exercice, s'établit à 43,5 M€ , soit 14,3% du chiffre d'affaires.

Le résultat financier de -4,7 M€ inclut une hausse des frais financiers bruts à 5,3 M€ (vs 4,5 M€ en 2023-2024) liée à l'évolution de la dette financière brute moyenne, compensée en partie par une amélioration des effets de change.

Après une charge d'impôt de -9,0 M€, le résultat net part de groupe s'élève à 29,8 M€, en hausse de 3,2%, représentant une marge nette de 9,8%.

La trésorerie générée par l'activité s'élève à 53,0 M€ (vs 48,7 M€ en 2023-2024) composée d'une capacité d'autofinancement après impôts en hausse à 56,3 M€ et d'une hausse maitrisée du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de 3,3 M€. Le Groupe a notamment augmenté stratégiquement ses stocks de liège pour retrouver un bon niveau de couverture en Bouchage.

La génération de trésorerie de l'activité couvre largement les investissements nets de l'exercice qui se sont élevés à 15,0 M€ principalement dédiés à l'amélioration de l'outil productif des divisions.

Le free cash-flow est ainsi positif à 38,0 M€, en nette augmentation par rapport à l'exercice précédent (pour rappel 27,6 M€), permettant de diminuer le niveau des dettes financières, après distribution du dividende de 22,4 M€ (0,35 € par action) au titre de l'exercice 2023-2024 et paiement des frais financiers (4,9 M€).

Les capitaux propres s'élèvent à 324,8 M€. L'endettement net s'établit à 57,1 M€ au 31 mars 2025 ( dont 5,2 M€ de dettes de loyers - norme « IFRS 16 – contrat de location ») , soit un taux d'endettement net limité de 17,6% . La trésorerie disponible reste largement excédentaire à 39,4 M€.

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale le versement en numéraire d'un dividende ordinaire inchangé de 0,35 € au titre de l'exercice 2024-2025.

Pour l'exercice 2025-2026, dans une conjoncture qui ne montre pas de signes tangibles d'amélioration, le Groupe Oeneo s'attend à un exercice de consolidation et poursuit les actions d'optimisation de ses coûts.

Commentaires sur la performance 2024-2025 par Division

BOUCHAGE : Marge opérationnelle courante de 20,6% (+3,5 points)

La division a commercialisé plus de 2 milliards de bouchons en liège, portant le chiffre d'affaires 2024-2025 à 222,5 M€, soit une hausse de +5,2%. Cette performance est portée par les ventes de bouchons Diam, en croissance de plus de 8% notamment sur le haut de la gamme.

Le résultat opérationnel courant ressort à 45,8 M€ en forte progression de +26,6%. La marge opérationnelle courante gagne ainsi 3,5 points et s'affiche à 20,6% retrouvant ses niveaux élevés historiques. La hausse de l'activité et le mix produits favorable ont permis une meilleure absorption des charges fixes dans un contexte marqué par un prix du liège consommé inférieur à celui de l'exercice passé.

Sur l'exercice 2025-2026, dans un contexte encore très incertain, le Groupe s'emploie à consolider ses parts de marché et à maintenir une rentabilité élevée.

ELEVAGE : Marge opérationnelle courante de 4,1%, reflet d'un marché morose

Dans un contexte de marché du vin marqué par un volume mondial de vendanges historiquement faible en 2024 et une consommation en baisse, le chiffre d'affaires 2024-2025 recule de -12,3% à 82,6 M€. Cette évolution reflète la faible demande pour les fûts et les activités de services. Toutefois, l'activité grands contenants est en croissance alors que l'activité bois œnologiques, stable, résiste grâce au développement des ventes en propre aux Etats-Unis.

Le résultat opérationnel courant ressort à 3,4 M€, en recul de 5,4 M€ par rapport à 2023-2024, soit une marge opérationnelle courante de 4,1%. Cette baisse de la profitabilité s'explique par les effets de seuils liés à une moindre activité, un mix produit moins favorable et des coûts matières toujours élevés. Le ROC intègre également la sous-performance de sa filière amont, objet d'une importante réorganisation début 2025.

Pour 2025-2026, la division n'entrevoit pas d'amélioration sensible du marché et anticipe en conséquence un niveau d'activité proche de celui de 2024-2025 et la poursuite des efforts d'adaptation de ses coûts au contexte.

Le groupe Oeneo publiera le 21 juillet 2025 après bourse son chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025-2026

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment les gammes DIAM, MYTIK et SETOP

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

Annexes

Bilan

ACTIF 31/03/2025 31/03/2024 Ecarts d'acquisition 47 479 47 480 Immobilisations incorporelles 7 498 8 150 Immobilisations corporelles 143 599 144 267 Immobilisations financières 4 302 3 330 Impôts différés 3 298 2 476 Total Actifs Non Courants 206 176 205 703 Stocks et en-cours 169 474 163 013 Clients et autres débiteurs 81 217 88 006 Créances d'impôt 2 386 2 629 Autres actifs courants 2 443 2 020 Trésorerie et équivalents de trésorerie 39 417 40 370 Total Actifs Courants 294 938 296 038 Total Actif 501 114 501 741 PASSIF 31/03/2025 31/03/2024 Capital apporté 65 052 65 052 Primes liées au capital 35 648 35 648 Réserves et report à nouveau 194 294 185 338 Résultat de l'exercice 29 767 28 850 Total Capitaux Propres (Part du Groupe) 324 762 314 889 Intérêts minoritaires 72 Total Capitaux Propres 324 762 314 961 Emprunts et dettes financières 33 667 89 003 Engagements envers le personnel 2 356 2 378 Autres provisions 17 27 Impôts différés 4 269 4 500 Autres passifs non courants 8 692 9 133 Total Passifs non courants 49 001 105 041 Emprunts et concours bancaires (part <1 an) 62 846 15 605 Provisions (part <1 an) 760 1 031 Fournisseurs et autres créditeurs 61 297 61 403 Autres passifs courants 2 448 3 700 Total Passifs courants 127 351 81 739 Total Passif et Capitaux propres 501 114 501 741

compte de resultats

En milliers d'euros 31/03/2025 31/03/2024 Chiffre d'affaires 305 120 305 728 Autres produits de l'activité 273 219 Achats consommés et variation de stock (119 947) (128 293) Charges externes (54 450) (52 883) Charges de personnel (62 365) (59 473) Impôts et taxes (2 135) (2 097) Dotation aux amortissements (20 012) (18 895) Dotation aux provisions (2 167) (1 902) Autres produits et charges courants 1 146 402 Résultat Opérationnel Courant 45 463 42 806 Résultat sur cession de participations consolidées - - Autres produits et charges opérationnels non courants (1 981) (1 052) Résultat Opérationnel 43 482 41 754 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 108 224 Coût de l'endettement financier brut (5 342) (4 451) Coût de l'endettement financier net (5 234) (4 226) Autres produits et charges financiers 571 68 Résultat avant impôt 38 819 37 597 Impôts sur les bénéfices (9 025) (8 749) Résultat après impôt 29 794 28 848 Résultat des sociétés mises en équivalence (27) 16 Résultat net 29 767 28 864 Intérêts des minoritaires - (14) Résultat net (Part du groupe) 29 767 28 850 Résultat par action de l'ensemble consolidé (en euros) 0,46 0,45 Résultat dilué par action de l'ensemble consolidé (en euros) 0,46 0,45

tABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

En milliers d'euros 31/03/2025 31/03/2024 FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE Résultat net consolidé 29 767 28 864 Résultat net consolidé des activités abandonnées - - Résultat net consolidé des activités poursuivies 29 767 28 864 Elimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence 27 (16) Elimination des amortissements et provisions 20 371 21 245 Elimination des résultats de cession et pertes et profits de dilution (222) (221) Elimination des produits de dividendes (178) (170) Charges et produits calculés liés aux paiements en action 2 415 (925) Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie - - = Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 52 180 48 777 Charge d'impôt 9 025 8 749 Coût de l'endettement financier net 5 234 4 226 = Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 66 440 61 753 Impôts versés (10 145) (9 036) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (3 255) (3 997) = Flux net de trésorerie généré par l'activité 53 040 48 720 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Incidence des variations de périmètre - - Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (15 077) (21 536) Acquisitions d'actifs financiers (2 117) - Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 872 364 Cessions d'actifs financiers 1 350 - Dividendes reçus 178 170 Variation des prêts et avances consentis (213) (56) = Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (15 007) (21 058) FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT Transactions avec les intérêts minoritaires (47) - Acquisition et cession d'actions propres 13 (9 945) Emissions d'emprunts 605 51 974 Remboursements d'emprunts (11 809) (11 834) Intérêts financiers nets versés (4 868) (2 686) Dividendes versés par la société mère (22 421) (45 283) Dividendes versés aux minoritaires - - = Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (38 527) (17 774) Incidence de la variation des taux de change (92) (345) Variation de Trésorerie liés aux activités poursuivies (586) 9 543 Trésorerie d'ouverture (nette des concours bancaires courants) 38 229 28 687 Trésorerie de clôture (nette des concours bancaires courants) 37 642 38 229