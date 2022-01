OENEO : POURSUITE DE LA FORTE CROISSANCE AU 3EME TRIMESTRE : +17,7% - MAINTIEN D'UNE TRES BONNE DYNAMIQUE EN BOUCHAGE - BONNE ACTIVITÉ SUR L'ÉLEVAGE

Chiffre d'affaires (M € ) 2021-2022 2020-2021 Variation Var à taux de change constant 3 ème trimestre 76,9 65,4 17,7% +17,8% Dont Bouchage 53,5 43,5 +22,9% +23,3% Dont Elevage 23,4 21,8 +7,3% +6,9% 9 mois 235,5 196,6 +19,8% +19,8% Dont Bouchage 165,3 128,1 +29,0% +28,8% Dont Elevage 70,2 68,5 +2,5% +3,0%

Le Groupe Oeneo réalise un très bon troisième trimestre 2021-2022 avec un chiffre d'affaires de 76,9 M€, en croissance de +17,8% à taux de change constant. L'activité est également supérieure de +11,4% au troisième trimestre 2019-2020 avant la crise sanitaire, ce qui témoigne de la bonne dynamique de croissance du Groupe. Ce trimestre a été marqué par le maintien d'une très belle progression dans l'activité Bouchage et par une amélioration sensible de la tendance dans l'activité Elevage, malgré l'impact des faibles vendanges en Europe cette année.

Cette évolution trimestrielle porte le chiffre d'affaires 9 mois 2021-2022 à 235,5 M€, soit une progression significative de +19,8% par rapport au 9 mois 2020-2021 (+11,1% vs 9 mois 2019-2020). Le début du 4 ème trimestre est bien orienté, plaçant ainsi le Groupe dans une excellente position pour franchir pour la première fois le cap des 300 M€ de chiffre d'affaires et faire de l'exercice 2021-2022 un très bon millésime, dans un contexte où les tensions inflationnistes sur les matières premières, coûts de production et logistiques pèseront toutefois sur le niveau de marge opérationnelle annuelle.

Commentaires par Division

BOUCHAGE : la dynamique de croissance reste forte

La Division réalise un nouveau trimestre de très bonne facture. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre ressort à 53,5 M€, en croissance de +23,3% à taux de change constant, portant à 165,3 M€ le chiffre d'affaires réalisé depuis le début de l'exercice.

La progression des ventes de la gamme Diam, moteur de cette croissance, repose essentiellement sur la dynamique volumes, le prix unitaire moyen restant globalement stable sur la période. La Division continue de prendre des parts de marché dans toutes les zones géographiques confirmant le succès mondial de la gamme, de son positionnement premium, et le taux de satisfaction élevé des clients.

Les ventes des autres bouchons technologiques ont également été bien orientées sur ce trimestre, permettant à la Division de franchir pour la 1 ère fois après 9 mois le cap des 2 milliards de bouchons en liège vendus.

La Division réalisera une année record même si la croissance devrait logiquement ralentir en raison d'une base de comparaison de plus en plus élevée, tout en restant vigilante dans un contexte de hausse conjoncturelle des coûts de production.

ELEVAGE : amelioration de la tendance

Après avoir enregistré une activité quasi stable sur le premier semestre, l'activité Elevage a renoué avec une dynamique de croissance au troisième trimestre (+6,9% à taux de change constant), sans retrouver encore totalement le niveau d'avant crise (-4,4% vs 2019-2020).

Au-dessus des attentes initiales de la Division, cette amélioration de la tendance porte le chiffre d'affaires 9 mois à 70,2 M€ (+3,0% à taux de change constant). Elle s'appuie sur une bonne fin de campagne en Europe et Amériques, malgré la faiblesse des vendanges cette année. Le Groupe recueille notamment les fruits de ses actions commerciales avec de belles commandes sur les solutions boisées alternatives, une activité soutenue en grands contenants et un redressement de l'activité futaille sur ce dernier trimestre. Des perspectives encourageantes semblent par ailleurs se dessiner aux Etats-Unis après 18 mois atones en raison de l'impact des incendies et des épisodes de sécheresse.

Le 4 ème trimestre sera marqué par la campagne dans l'hémisphère sud, avec un démarrage à date plutôt satisfaisant. La visibilité de la Division s'améliore progressivement et devrait permettre la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à celui de l'exercice précédent.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

