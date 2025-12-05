OENEO : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025-2026

Conformément à la réglementation, le groupe OENEO annonce ce jour la mise à disposition de son rapport financier semestriel au titre de l'exercice 2025-2026.

Ce rapport financier est composé de la déclaration des personnes responsables, du rapport d'activité semestriel, des comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2025 et du rapport des Commissaires aux comptes.

Le document est consultable sur le site www.oeneo.com dans l'espace « Investisseurs ».

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment les gammes DIAM, MYTIK et SETOP

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

