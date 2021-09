OENEO : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 SEPTEMBRE 2021

Les actionnaires de la société OENEO sont invités à participer à l'assemblée générale mixte, qui se tiendra le 29 septembre 2021 à 11h00, à La Cité du Vin - Fondation pour la culture et les civilisations du vin, 1 Esplanade de Pontac à Bordeaux (33000), au Salon Lafayette 2 (pass sanitaire obligatoire conformément aux conditions d'accès à la Cité du Vin).

L'avis préalable de réunion comprenant l'ordre du jour et le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires a été publié dans le BALO du 30 juillet 2021. Les documents sont consultables sur le site internet de la société www.oeneo.com.

Eu égard aux incertitudes résultant du contexte actuel lié au COVID-19, la société Oeneo pourrait être conduite à modifier, sous réserve des dispositions légales, le lieu, la forme ainsi que les modalités de déroulement, de participation et de vote à l'assemblée générale. Les actionnaires seront informés de toute évolution éventuelle via la rubrique dédiée à l'assemblée générale sur le site www.oeneo.com.

MODALITES DE VOTE A L'ASSEMBLEE GENERALE : NOUVEAU DISPOSITIF VOTACCESS

Afin de favoriser la participation à l'assemblée générale, la société Oeneo simplifie ses procédures de vote à distance, par procuration ainsi que les demandes de carte d'admission grâce à la plateforme de vote sécurisée, VOTACCESS. Les actionnaires pourront s'y connecter et exercer leurs droits du 9 septembre 10h00 (heure de Paris) jusqu'au 28 septembre 2021 15h00 (heure de Paris). à défaut, ils pourront renvoyer par voie postale leur formulaire de vote qui devra être reçu complété et signé au plus tard le 26 septembre 2021.

Par ailleurs, les actionnaires ont la possibilité de poser des questions par écrit préalablement à la tenue de l'assemblée générale par courrier postal ou électronique (communicationfinancière@oeneo.com).

Les modalités détaillées relatives à l'exercice du droit de vote et au dépôt de questions écrites seront précisées dans l'avis de convocation de l'assemblée générale.

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

L'ensemble des documents relatifs à l'Assemblée, ainsi que les formulaires de vote par correspondance ou par procuration, sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur :

Les documents et renseignements mentionnés à l'article R 225-83 du Code de commerce, seront mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société dans les délais et conditions prévus à l'article R 225-89 du Code de commerce.

Les documents visés aux articles R 225-81 et R 225-83 du Code de commerce pourront être adressés à tout actionnaire, par simple demande écrite envoyée à OENEO SA, 16 quai Louis XVIII, Bordeaux, dans les délais et conditions prévus à l'article R 225-88 du Code de commerce.

Les documents prévus à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés et téléchargés depuis le 8 septembre 2021 sur le site www.oeneo.com.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0) 5 45 82 99 93 Guillaume Le Floch

Analystes - Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Anne-Catherine Bonjour

Presse - Media

+33 (0) 1 53 67 36 93

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : x2dpk5mXZZuYl25qZ5WaaJeUaGZqxpaWmpOcx2aZlJmZcJ5glJiVb5fGZnBhnmVm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70900-cp-oeneo-mad-doc-ag-vf.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com