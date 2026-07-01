OENEO : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'AG MIXTE DU 22 JUILLET 2026

Les actionnaires de la société OENEO sont convoqués en assemblée générale mixte le 22 juillet 2026 à 11 heures au Château Pellisson, 109 boulevard de Paris, 16100 Cognac.

L'avis préalable de réunion comprenant l'ordre du jour et le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires a été publié dans le BALO du 17 juin 2026 et publié sur le site internet de la Société. Tous les documents sont consultables sur le site internet de la société www.oeneo.com dès aujourd'hui.

MODALITES DE VOTE A L'ASSEMBLEE GENERALE

Les actionnaires pourront choisir entre l'un des trois modes suivants pour exercer leur droit de vote en assemblée générale :

assister à l'assemblée générale ;

donner pouvoir au Président de l'assemblée ou à toute personne physique ou morale ;

voter par correspondance ou par internet.

Les actionnaires auront la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, demander une carte d'admission par Internet, préalablement à l'assemblée sur le site VOTACCESS. Le site Internet VOTACCESS pour cette assemblée générale sera ouvert à compter du 3 juillet 2026 à 12 heures (heure de Paris) jusqu'à la veille de l'assemblée soit le 21 juillet 2026 à 15 heures (heure de Paris). Afin d'éviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour saisir ses instructions.

Par ailleurs, les actionnaires ont la possibilité de poser des questions par écrit préalablement à la tenue de l'assemblée générale par courrier postal ou électronique ( communicationfinancière@oeneo.com ) avant le 16 juillet 2026.

Les modalités détaillées relatives à l'exercice du droit de vote et au dépôt de questions écrites sont précisées dans la brochure de convocation disponible sur le site internet Oeneo.com.

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Conformément à la loi, l'ensemble des documents sont mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société OENEO – 17, rue Augier – 16100 Cognac et sur le site internet de la société https://oeneo.com/espace-investisseurs/?annee=2026 , rubrique « PUBLICATIONS / Assemblées Générales ».

MODALITES D'ACCES A LA RETRANSMISSION AUDIOVISUELLE

Les actionnaires souhaitant se connecter à distance pour suivre l'assemblée générale devront en faire la demande par courriel à l'adresse électronique suivante : oeneo@actus.fr , en fournissant :

une attestation d'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte au cinquième jour ouvré précédant l'assemblée générale, soit le 15 juillet 2026 à zéro heure, heure de Paris, ou contenant un engagement du teneur de compte d'informer Actus de tout changement du nombre d'actions détenues jusqu'au 15 juillet 2026 à zéro heure,

une copie de leur pièce d'identité, et

le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail qu'ils souhaitent utiliser pour se connecter.

Les informations de connexion seront transmises par retour de courriel après validation de l'inscription

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment les gammes DIAM, MYTIK et SETOP.

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

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