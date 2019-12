OENEO : INFORMATIONS RELATIVES AU DEPOT DU PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE SUR LES ACTIONS OENEO INITIE PAR LA SOCIETE CASPAR (ANDROMEDE)

La société OENEO fait l'objet d'un projet amical d'offre publique d'achat simplifiée initié par la société Caspar visant l'intégralité des actions OENEO au prix de 13,50 euros par action.

Caspar est détenue indirectement à hauteur de 96,3% du capital et des droits de vote par Andromède SAS, société contrôlée par la famille Hériard Dubreuil, et détient à ce jour 63,1% du capital et des droits de vote d'OENEO.

Le projet de note d'information de Caspar qui a été déposé ce jour auprès de l'Autorité des marchés financiers est disponible sur le site www.opas-oeneo.com. Le calendrier indicatif de l'Offre prévoit actuellement une ouverture de la période d'offre le 23 janvier 2020.

La société OENEO informe ses actionnaires qu'au sein de son Conseil d'Administration, un comité ad hoc composé d'administrateurs indépendants a été nommé. Ce comité a été chargé de sélectionner un expert indépendant, de proposer sa nomination puis d'assurer le suivi des travaux de l'expert et de préparer les termes de l'avis motivé que devra rendre le Conseil d'Administration.

Après revue et sélection de différentes propositions d'experts, le comité des indépendants a recommandé le cabinet Eight Advisory, représenté par Monsieur Geoffroy Bizard, qui a été nommé par le Conseil d'Administration en qualité d'expert indépendant, pour émettre, en application des dispositions des articles 261-1 I et 261-1 II du règlement général de l'AMF, un rapport sur les conditions financières de l'offre.

Après la remise des conclusions du rapport de l'expert indépendant, le Conseil d'Administration se réunira à nouveau pour se prononcer sur l'intérêt de l'Offre et sur les conséquences de celle-ci pour OENEO, ses actionnaires et ses salariés. Conformément au règlement général de l'AMF, l'avis motivé du Conseil d'Administration d'OENEO sur l'offre sera mentionné dans la note en réponse dont le projet devrait être déposé auprès de l'AMF le 7 janvier 2020.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

