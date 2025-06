Oeneo: hausse de 3% du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Oeneo publie un résultat net part de groupe (RNPG) en hausse de 3,2% à 29,8 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25 (clos fin mars), ainsi qu'une marge opérationnelle courante de 14,9%, à comparer à 14% en 2023-24.



Son chiffre d'affaires s'est montré quasi stable (-0,2%) à 305,1 millions, une croissance de 5,2% de la division bouchage, portée par ses ventes de bouchons Diam, ayant compensé un repli de 12,3% de la division élevage dans une conjoncture défavorable.



Fort d'un free cash-flow en nette augmentation à 38 millions d'euros, le conseil d'administration d'Oeneo proposera à la prochaine AG le versement en numéraire d'un dividende ordinaire inchangé de 0,35 euro par action, au titre de l'exercice 2024-25.



Concernant 2025-26, 'dans une conjoncture qui ne montre pas de signes tangibles d'amélioration', le groupe indique s'attendre à un exercice de consolidation et poursuivre les actions d'optimisation de ses coûts.





