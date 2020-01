OENEO : Croissance au troisième trimestre 2019-2020 : +4,6% - Activité solide en Bouchage et stable en Elevage

Chiffre d'affaires (M€) 2019-2020 2018-2019* Variation Var a périmetre et taux de change constants 3ème trimestre 69,0 66,0 +4,6% +4,4% Dont Bouchage 44,5 41,6 +7,0% +7,1% Dont Elevage 24,5 24,4 +0,5% -0,1% 9 mois 212,0 196,6 +7,9% +7,7% Dont Bouchage 136,6 124,6 +9,6% +9,8% Dont Elevage 75,4 71,9 +4,9% +4,2%

*L'activité de la filiale portugaise SA Sobrinho (achat-revente de liège et dérivés), était classée en activité abandonnée conformément à la norme IFRS 5. Après décision de conserver cette activité, son chiffre d'affaire a été réintégré sur les périodes comparatives 2018-2019 (0,3 M€ de ventes sur le 3ème trimestre et 0,9 M€ sur les 9 premiers mois de l'année).

Le Groupe OENEO a enregistré au 3ème trimestre 2019-2020 un chiffre d'affaires de 69,0 M€, en hausse de +4,6% (+4,4% à périmètre et taux de change constant). La croissance de la Division Bouchage, à +7,0%, est restée solide, essentiellement portée par un effet volume sur les bouchons Diam. La Division Elevage est stable sur ce trimestre, réitérant sa bonne performance de l'exercice précédent sur cette période.

Cette évolution trimestrielle porte le chiffre d'affaires 9 mois à 212,0 M€, soit une hausse de +7,9% (+7,7% à taux de change constants). Cette progression est en phase avec les ambitions de croissance du Groupe sur l'ensemble de l'exercice.

commentaires par Division

BOUCHAGE : Activité solide

La Division a enregistré au troisième trimestre une croissance de +7,0%, soit un léger ralentissement par rapport au 1er semestre qui s'explique par la fin progressive de l'effet prix lié à la hausse tarifaire passée l'an dernier pour répercuter la hausse du coût du liège. La croissance des volumes de Bouchons Diam est restée très dynamique dans la continuité des trimestres précédents, notamment sur le haut de la gamme, avec par exemple le succès confirmé de la gamme biosourcée Origin. La Division a notamment poursuivi activement ses prises de parts de marché aux Etats-Unis et a enregistré de belles performances commerciales en Europe (notamment en Italie et en Espagne).

Sur 9 mois, la croissance de la Division ressort à +9,6%, un rythme de croissance qui s'aligne à son plan de marche. La Division continuera dans les prochains trimestres de s'appuyer sur la grande fidélité de ses clients et sur le gain régulier de nouveaux comptes sur l'ensemble des zones géographiques mondiales.

ELEVAGE : bonne résistance de l'activité au troisième trimestre

La division Elevage enregistre un bon niveau d'activité sur le trimestre, équivalent à celui de l'an dernier qui avait été en forte croissance sur cette même période.

Cette performance est d'autant plus satisfaisante qu'elle s'inscrit dans un contexte de baisse des volumes de la production viticole en Europe, en particulier en Espagne. En France, le Groupe est ainsi parvenu à générer de la croissance sur la période grâce à ses fortes positions commerciales et aux succès de son offre sur les grands contenants. Les ventes sont restées également bien orientées sur la zone Amériques, avec un bon début de campagne sur l'Amérique du Sud.

Sur 9 mois, la division réalise un chiffre d'affaires cumulé de 75,4 M€ en hausse de +4,9% (+4,2% à taux de change constant) conforme avec ses attentes annuelles.

La Division confirme ainsi son ambition à moyen terme de se rapprocher progressivement du cap des 100 M€ de chiffre d'affaires.

Le groupe Oeneo publiera le 4 MAI 2020 son chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2019-2020

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

