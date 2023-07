OENEO : COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JUILLET 2023

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire d'Oeneo SA s'est réunie ce matin à Bordeaux à la Cité du Vin à 11h00.

L'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée a été adopté à une très large majorité. Il a notamment été approuvé le versement d'un dividende de 0,70 € par action en numéraire au titre de l'exercice 2022-2023, composé d'un dividende ordinaire de 0,35 euro par action et d'un dividende exceptionnel de 0,35?euro par action. Le dividende global sera détaché le 3 octobre 2023 et mis en paiement le 5 octobre 2023.

En matière de gouvernance, l'Assemblée a renouvelé les mandats d'administrateurs pour une durée de 3 ans de de Mr Jacques Hérail, de Mr Vivien Hériard-Dubreuil et de Mme Wendy Holohan. Le Conseil d'Administration reste ainsi inchangé, composé de 9 administrateurs, dont 4 femmes, et de 3 censeurs. Le nombre d'administrateurs indépendants est de 3 sur 9 administrateurs.

Les résultats des votes seront disponibles dans les prochains jours sur le site www.oeneo.com/espace-investisseurs .

Le groupe Oeneo publiera le 07 novembre 2023 son chiffre d'affaires semestriel de l'exercice 2023-2024.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée sous les marques Diam, Mytik Diam et Setop.

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0)5 45 82 99 93 Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Fatou-Kiné N'DIAYE

Presse – Médias

+ 33 (0) 1 53 67 36 34

