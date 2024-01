Oeneo cible une marge opérationnelle à 13,1% malgré des ventes en recul

(AOF) - Oeneo est stable à 11,9 euros au lendemain de la publication d’un chiffre d'affaires décevant au troisième trimestre 2023-2024. Sur cette période, comme attendu, ses ventes ont fortement baissé de 19,7% pour atteindre 71,3 millions d'euros. A la même période, il y a un an, Oeneo enregistrait une activité record en hausse de 15%, portée par des commandes élevées des clients. Le groupe anticipe pour l’exercice un taux annuel de marge opérationnelle courante identique à celui du premier semestre, soit à 13,1%.

Son activité "bouchage" (chiffre d'affaires à 46,7 millions d'euros sur ce troisième trimestre en baisse de 23,8%) est resté pénalisée sur la période par les ajustements de stocks des circuits de distribution et par une conjoncture difficile pour les clients. L'activité "élevage" (tonneaux) (chiffre d'affaires à 24,6 millions d'euros sur ce troisième trimestre en baisse de 9,2%) affiche un retrait moins marqué.

Cette évolution trimestrielle porte le chiffre d'affaires 9 mois 2023-2024 d'Oeneo à 225,6 millions d'euros, soit une diminution de 13,9% par rapport à la même période 2022-2023 (-13,6% à taux de change constant).

Oeneo : TP Icap Midcap réduit son objectif de cours

Suite à ces revenus trimestriels, TP Icap Midcap maintient sa recommandation à Conserver sur Oeneo en abaissant son objectif de cours de 14 à 12,50 euros.

Après un troisième trimestre plus dégradé que prévu pour Oeneo, le broker a "abaissé une nouvelle fois ses estimations, avec une prévision de chiffre d'affaires annuel amputée d'environ 10 millions d'euros à 305,8 millions d'euros et une marge opérationnelle courante ramenée à 40,2 millions d'euros (contre 43,1 millions d'euros précédemment), soit 13,1% du chiffre d'affaires".

Elle est en ligne "avec la nouvelle guidance de marge communiquée par le groupe qui anticipe désormais pour l'ensemble de l'exercice un taux de marge opérationnelle courante équivalent à celui du premier semestre, alors qu'une accalmie sur le front du prix des matières premières avait jusqu'alors laissé espérer un léger mieux au second semestre", précise l'analyste.

Coté perspectives, la société spécialisée en tonnellerie et bouchage du vin anticipe un quatrième trimestre mieux orienté, lié au retour attendu des commandes des distributeurs en "bouchage" et à une base de comparaison plus favorable.

Oeneo publiera le 13 mai 2024 son chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2023-2024.

