OENEO : CHIFFRE D'AFFAIRES 1ER TRIMESTRE 2025-2026 : 69,8 M EUR

Chiffre d'affaires (M€) 2025-2026 2024-2025 Variation Variation a taux de change constants 1er trimestre (Avril – Juin) 69,8 74,3 -6,1% -5,9% Bouchage 57,8 60,8 -5,0% -5,0% Élevage 12,0 13,5 -10,7% -10,0%

Le Groupe Oeneo réalise un chiffre d'affaires de 69,8 M€ pour le premier trimestre de l'exercice 2025-2026, en baisse de -6,1 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Ce repli s'inscrit dans un environnement économique tendu pour le marché des vins et spiritueux, en raison d'un ralentissement mondial de la consommation et des incertitudes relatives à l'instauration de barrières douanières tarifaires susceptibles d'impacter tant nos produits que ceux de nos clients. Dans ce contexte, ces derniers sont confrontés à un écoulement plus lent de leurs stocks générant des reports ou des réductions de leurs investissements.

Fidèle à sa stratégie, le Groupe poursuit à la fois son positionnement premium, moins sensible aux aléas, et son plan d'innovation en réponse aux attentes de ses clients. Il continue également sa politique de maitrise de ses coûts.

Commentaires par Division

BOUCHAGE : bonne resistance de la gamme diam

La division enregistre un chiffre d'affaires de 57,8 M€, en recul de -5,0% par rapport au 1 er trimestre 2024-2025 qui avait notamment bénéficié de restockage chez certains distributeurs. Cette évolution reflète l'attentisme actuel du marché dans toutes les régions du Monde, certains clients décidant de réduire leurs volumes d'embouteillage en raison de stocks trop élevés et de la faiblesse des vendanges des années précédentes.

Ce recul est moins prononcé pour les ventes bouchons Diam et provient principalement d'un mix produit moins favorable en raison de clients en recherche d'économies dans ce contexte difficile. Les volumes de vente restent toutefois solides grâce au gain de nouveaux clients et à la fidélité des partenaires historiques. Les autres bouchons technologiques sont plus impactés par la conjoncture dans un environnement toujours très concurrentiel.

Dans cette période de consolidation, la Division vise à renforcer ses parts de marché et à préserver sa bonne rentabilité.

ELEVAGE : La conjoncture continue de peser sur les volumes de futs

L'activité Élevage réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 12,0 M€ en recul de -10,7% par rapport au 1 ER trimestre 2024-2025. La période a été marquée par la forte prudence des clients dans leurs décisions d'investissements, en l'absence de visibilité sur l'évolution de leurs ventes propres.

La baisse des commandes de fûts dans l'ensemble du marché impacte mécaniquement la Division, notamment en France et aux Etats-Unis. L'Europe affiche une meilleure résistance notamment en Italie. L'activité Grands Contenants est en recul en raison d'une base de comparaison élevée. Toutefois, l'activité Bois Œnologiques est en progression recueillant les fruits de ses actions commerciales et du succès de la reprise en direct de la distribution aux Etats-Unis.

Les ventes de la nouvelle gamme Boisé Absolu sont en forte croissance, reflet d'une pénétration des marchés des boissons No Low.

Dans ce contexte de faible visibilité, la Division reste prudente quant au rattrapage potentiel des commandes au cours des prochains mois et déploie ses actions d'optimisation et d'innovation.

Le groupe Oeneo publiera le 03 novembre 2025 son chiffre d'affaires semestriel de l'exercice 2025-2026.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée sous les marques Diam, Mytik Diam et Setop.

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0) 5 48 17 25 29 Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Fatou-Kiné N'Diaye

Presse – Media

+33 (0) 1 53 67 36 34