OENEO : CHIFFRE D'AFFAIRES 1ER SEMESTRE : 140,3 M EUR - REPLI CONTENU DE L'ACTIVITE DANS UN MARCHE EN NETTE CONTRACTION - RENOUVELLEMENT DU FINANCEMENT SYNDIQUE

Chiffre d'affaires (M € ) 2025-2026 2024-2025 Variation Var à taux change constant 2ème trimestre 70,5 78,7 -10,5% -9,9% Dont Bouchage 45,7 47,0 -2,9% -2,9% Dont Elevage 24,8 31,7 -21,7% -20,3% 1 ER semestre 140,3 153,0 -8,3% -8,0% Dont Bouchage 103,4 107,9 -4,1% -4,1% Dont Elevage 36,8 45,1 -18,4% -17,2%

Dans un contexte difficile pour le marché des vins et spiritueux, le Groupe Oeneo réalise un chiffre d'affaires semestriel de 140,3 M€, en recul de -8,0% à taux de change constant. La faiblesse de la consommation mondiale et des vendanges 2025 incitent les clients et les distributeurs, déjà confrontés à des stocks élevés, à réduire leurs niveaux de commandes.

La Division Bouchage fait toutefois preuve d'une bonne résistance avec des volumes stables malgré un mix produit moins favorable. La Division Elevage, davantage sensible à la conjoncture et aux reports d'investissements, connait un recul plus marqué, notamment aux Etats-Unis.

Le manque d'activité global pèse mécaniquement sur la rentabilité opérationnelle courante du Groupe, qui devrait s'inscrire autour de 13,5% vs 15,5% sur la même période de l'exercice précédent.

La tendance pour le second semestre reste incertaine en l'absence de visibilité sur la reprise du marché. Le Groupe poursuit sa stratégie d'innovation, ainsi que ses actions d'optimisation des coûts.

Oeneo annonce par ailleurs avoir conclu un nouveau contrat de financement syndiqué d'un montant de 180 M€, composé d'un crédit amortissable de 90 M€ et d'un Revolving Crédit Facility d'un tirage maximum de 90 M€. Ce nouveau contrat de crédit, d'une maturité de 5 ans, est dédié au refinancement de la dette financière existante et à l'accompagnement des besoins de financement opérationnels et des investissements du Groupe. Cette opération a été réalisée avec le plein soutien du pool bancaire regroupant BNP Paribas, Crédit Agricole Charente-Maritime Deux Sèvres, Crédit Lyonnais, Société Générale, BBVA et CIC Sud-Ouest. Le niveau d'endettement net du Groupe reste faible et maitrisé ; Il représentait environ 18% des capitaux propres lors de la dernière clôture.

Commentaires d'activité par Division

BOUCHAGE : RESISTANCE DES VOLUMES DANS UN MARCHE PRUDENT

Avec un chiffre d'affaires de 45,7 M€ au 2 ème trimestre, en baisse de -2,9% par rapport à l'exercice passé, l'activité de la Division attenue légèrement son recul par rapport au 1 er trimestre. Sur le semestre la Division enregistre un chiffre d'affaires de 103,4 M€, en repli de -4,1% par rapport au 1 er semestre 2024-2025.

Les volumes vendus sont restés globalement stables par rapport à l'année précédente et reflètent essentiellement un effet mix marqué par des commandes plus importantes dans les segments d'entrée et de milieu de gamme. La conjoncture difficile amène les clients à opter pour des solutions plus économiques dans la gamme Diam. Le segment très haut de gamme pâtit des faibles volumes issus de la vendange en Europe et des effets géopolitiques, en particulier en Argentine. Les gains de nouveaux clients ont permis néanmoins de compenser une partie du recul.

Géographiquement, la meilleure résilience de l'activité dans les principaux pays européens (Espagne, Italie) et en Australie permet de compenser en partie le recul constaté en Amérique du Sud.

Dans cette période moins favorable, la Division entend renforcer ses parts de marché et conserver sa bonne rentabilité par l'amélioration de ses coûts variables.

ÉLEVAGE : POURSUITE DE L'IMPACT CONJONCTUREL

Le deuxième trimestre s'inscrit dans la continuité du premier. La Division enregistre un chiffre d'affaires semestriel de 36,8 M€, en recul de -17,2% à taux de change constant. Les équipes commerciales restent confrontées à la très grande prudence des donneurs d'ordre en matière d'investissements.

La baisse d'activité est essentiellement concentrée sur les fûts, les clients ayant différé ou réduit leurs investissements en raison de l'absence de visibilité économique et d'un volume de vendanges inférieur à celui de l'an dernier. Aux États-Unis, cette situation a été accentuée par les incertitudes concernant les hausses de droits de douane, qui ont fortement perturbé la campagne de vente de fûts 2025 — traditionnellement concentrée entre avril et août — et qui ont pesé significativement sur la demande américaine.

Dans ce contexte, les gammes de bois œnologiques du Groupe affichent une bonne résistance avec une croissance de +2,3% sur le semestre.

La France et plus encore les Etats-Unis, aux vendanges plus tardives cette année, sont les zones les plus impactées. L'activité est mieux orientée dans les autres régions, notamment en Europe.

Après plusieurs années de développement, la Division a lancé en septembre la nouvelle barrique « Twood », à la conception révolutionnaire brevetée, permettant un positionnement très compétitif. Cette innovation suscite déjà beaucoup d'intérêts de la part de clients désireux d'utiliser des solutions d'élevage à la fois performantes et économiques.

Dans un contexte toujours peu favorable au second semestre, l'adaptation de l'organisation au niveau d'activité sera la priorité de la Division.

Le groupe Oeneo publiera ses résultats semestriels 2025-2026 le 4 décembre 2025 après bourse

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée sous les marques Diam, Mytik Diam et Setop.

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

