OENEO : Bilan semestriel de liquidité au 30 juin 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par la société OENEO SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 26 974

Solde en espèces : 139 039,45 €

Au cours du 1 er semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 35 605 titres 328 649,73 € 871 transactions VENTE 30 664 titres 284 412,94 € 646 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 22 033

Solde en espèces : 183 276,34 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 200 000,00 €

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée sous les marques Diam, Mytik Diam et Setop.

L'Elevage, avec des solutions haut de gamme au service des acteurs du marché des vins et spiritueux que sont les tonnelleries Seguin Moreau et Millet, les bois œnologiques Boisé, les cuves en béton allégé Galileo, et les solutions techniques d'œnologie de précision Vivelys.

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0) 5 48 17 25 29 Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Fatou-Kiné N'Diaye

Presse – Media

+33 (0) 1 53 67 36 34 /

ANNEXES

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 871 35 605 328 649,73 646 30 664 284 412,94 02/01/2025 0 0 0 4 200 1972 03/01/2025 10 548 5354,92 1 11 107,14 06/01/2025 1 100 980 5 261 2558,88 07/01/2025 1 50 490 1 124 1217,68 08/01/2025 10 513 4989,8 3 100 980 09/01/2025 2 34 329,12 1 120 1164 10/01/2025 13 332 3198,88 0 0 0 13/01/2025 5 152 1448,6 6 44 422,4 14/01/2025 7 389 3660,72 1 11 104,72 15/01/2025 10 378 3533,2 3 51 479,62 16/01/2025 6 136 1261,96 4 48 447,16 17/01/2025 21 1141 10348,3 2 135 1245,66 20/01/2025 1 25 219,5 10 666 6028,66 21/01/2025 8 162 1470,96 4 38 345,8 22/01/2025 18 790 7109,38 6 569 5152,7 23/01/2025 15 1210 10771,18 10 909 8158,54 24/01/2025 2 25 224,5 2 77 693 27/01/2025 13 414 3709,24 13 586 5281,56 28/01/2025 0 0 0 14 288 2638,26 29/01/2025 14 533 4919 0 0 0 30/01/2025 8 125 1151,4 1 12 110,88 31/01/2025 10 310 2859,98 9 479 4434,32 03/02/2025 8 80 744 2 60 559,2 04/02/2025 1 42 390,6 10 555 5224,88 05/02/2025 15 333 3173,86 4 54 517,32 06/02/2025 15 453 4307,64 4 151 1442,68 07/02/2025 19 677 6368,56 3 61 573,36 10/02/2025 3 545 5123 3 300 2822,01 11/02/2025 10 539 5065,08 19 1149 10885,1 12/02/2025 3 125 1187,5 2 30 285,6 13/02/2025 4 236 2253,96 6 284 2723,96 14/02/2025 5 282 2680,56 1 25 239 17/02/2025 14 582 5500,46 2 500 4750 18/02/2025 5 175 1662,5 3 88 836,26 19/02/2025 6 154 1463 2 13 123,76 20/02/2025 3 59 560,5 1 30 285,6 21/02/2025 4 103 978,5 0 0 0 24/02/2025 18 576 5431,18 2 300 2842 25/02/2025 8 111 1035 2 50 469,5 26/02/2025 2 4 37,68 2 100 942 27/02/2025 6 200 1881 0 0 0 28/02/2025 4 70 658 2 75 706,5 03/03/2025 4 130 1221,2 1 100 942 04/03/2025 5 237 2225,66 1 52 489,84 05/03/2025 8 350 3289 12 413 3899,76 06/03/2025 19 756 7039,24 6 189 1782,48 07/03/2025 5 201 1866,74 7 209 1964,6 10/03/2025 6 190 1762,4 7 216 2014,12 11/03/2025 3 200 1857 9 298 2778,04 12/03/2025 11 360 3345 1 50 465 13/03/2025 12 381 3529,44 1 51 475,32 14/03/2025 21 858 7795,02 3 22 196,92 17/03/2025 1 40 357,6 1 37 331,52 18/03/2025 6 470 4145,4 5 140 1243,9 19/03/2025 4 55 487 4 15 132,6 20/03/2025 0 0 0 23 855 7658,1 21/03/2025 4 182 1637,16 3 162 1461,24 24/03/2025 2 311 2798,78 6 315 2835 25/03/2025 5 310 2790 4 312 2814,68 26/03/2025 4 192 1727,16 2 133 1197,16 27/03/2025 4 225 2026 9 397 3593,1 28/03/2025 5 211 1919,38 6 150 1366 31/03/2025 1 23 209,3 5 94 857,28 01/04/2025 0 0 0 5 121 1106,36 02/04/2025 5 103 940,96 2 44 403,92 03/04/2025 8 42 382,84 0 0 0 04/04/2025 9 241 2184,68 2 133 1208,96 07/04/2025 27 870 7619,9 10 559 4979,64 08/04/2025 4 17 148,58 4 45 392,6 09/04/2025 20 666 5717,26 4 113 961,68 10/04/2025 10 668 5663,2 10 470 4063,38 11/04/2025 1 20 170,4 3 151 1289,54 14/04/2025 2 125 1065 1 3 25,62 15/04/2025 4 220 1872 0 0 0 16/04/2025 5 101 858,68 8 442 3785,68 17/04/2025 1 17 155,38 21 936 8403,56 22/04/2025 13 406 3691,5 2 52 480,48 23/04/2025 2 55 495 8 145 1308,9 24/04/2025 4 99 895,96 5 176 1604,88 25/04/2025 7 298 2678,94 5 88 791,34 28/04/2025 8 510 4566,64 1 3 26,88 29/04/2025 0 0 0 18 667 6029,5 30/04/2025 7 325 2954,12 10 232 2113,2 02/05/2025 10 325 2948,8 6 73 662,98 05/05/2025 2 93 840,72 6 179 1623,1 06/05/2025 4 204 1851,04 7 342 3105,7 07/05/2025 7 337 3059,12 0 0 0 08/05/2025 2 99 896,94 7 116 1052,68 09/05/2025 7 255 2304,6 0 0 0 12/05/2025 9 241 2171,32 1 4 36 13/05/2025 1 5 45,3 22 1051 9585,96 14/05/2025 12 432 4010,54 18 623 5816,62 15/05/2025 4 78 726,96 4 67 626,12 16/05/2025 5 119 1111,46 6 173 1619,08 19/05/2025 22 833 7664,44 17 869 8080,52 20/05/2025 1 2 18,64 6 106 989,04 21/05/2025 1 18 167,76 9 545 5106,8 22/05/2025 1 15 140,7 6 67 629,14 23/05/2025 14 730 6813,32 3 98 921,48 26/05/2025 5 95 890,3 2 43 404,2 27/05/2025 0 0 0 4 305 2868,65 28/05/2025 0 0 0 6 52 489,84 29/05/2025 5 114 1073,88 1 65 613,6 30/05/2025 4 115 1081,6 4 140 1318,8 02/06/2025 2 15 141 2 59 555,78 03/06/2025 0 0 0 4 670 6298 04/06/2025 7 361 3388,56 7 631 5932,54 05/06/2025 20 1310 12089,99 8 1511 14210,35 06/06/2025 8 266 2505,93 10 324 3067,15 09/06/2025 3 70 665 1 89 847,28 10/06/2025 3 70 665 0 0 0 11/06/2025 4 176 1671,28 3 145 1377,5 12/06/2025 14 1294 12090,88 15 1300 12307,62 13/06/2025 5 186 1763,61 3 187 1777,44 16/06/2025 0 0 0 3 200 1900 17/06/2025 4 124 1178 2 150 1428 18/06/2025 6 199 1893,47 4 302 2884,58 19/06/2025 11 845 7877,09 15 1519 14566,15 20/06/2025 20 1243 11877,24 5 93 889,2 23/06/2025 11 516 4914,9 19 1165 11147,19 24/06/2025 7 275 2623,5 2 76 728,56 25/06/2025 9 272 2586,45 1 60 572,4 26/06/2025 10 452 4283,51 0 0 0 27/06/2025 13 541 5047,58 1 11 103,4 30/06/2025 3 102 946,56 1 110 1023