OENEO : Bilan semestriel de liquidité au 30 juin 2023

Au titre du contrat de liquidité confié par la société OENEO SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 22 542

Solde en espèces : 183 906,81 €

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 40 742 titres 580 752,52 € 836 transactions VENTE 35 622 titres 509 861,68 € 740 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 17 422

Solde en espèces : 254 797,64 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 200 000,00 €

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0) 5 45 82 99 93 Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Fatou-Kiné N'Diaye

Presse – Media

+33 (0) 1 53 67 36 34 /

ANNEXES

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 836 40 742 580 752,52 740 35 622 509 861,68 02/01/2023 3 235 3291,01 4 65 916,5 03/01/2023 7 487 6830,52 4 41 578,1 04/01/2023 9 604 8451,83 0 0 0 05/01/2023 4 154 2168,5 16 1085 15296,11 06/01/2023 3 266 3790,5 5 723 10428,91 09/01/2023 9 451 6517,22 6 180 2636,3 10/01/2023 10 477 6863,6 0 0 0 11/01/2023 1 1 14,35 6 353 5078,19 12/01/2023 1 38 547,2 5 301 4379,61 13/01/2023 6 332 4782,76 2 321 4654,5 16/01/2023 10 385 5550,16 0 0 0 17/01/2023 5 175 2511,25 0 0 0 18/01/2023 9 543 7748,88 10 422 6067,98 19/01/2023 6 175 2516,26 3 150 2167,5 20/01/2023 9 428 6143,68 2 78 1131 23/01/2023 2 20 285 6 212 3047,8 24/01/2023 4 105 1512 6 297 4299,7 25/01/2023 7 335 4807,99 6 66 953,7 26/01/2023 14 665 9412,48 2 35 499,75 27/01/2023 0 0 0 9 355 5041,5 30/01/2023 3 150 2137,5 5 145 2070,01 31/01/2023 4 254 3609,11 0 0 0 01/02/2023 1 7 99,05 1 100 1420 02/02/2023 5 100 1420 6 152 2166 03/02/2023 6 112 1596 5 115 1644,5 06/02/2023 4 220 3134,01 5 228 3283,2 07/02/2023 4 167 2371,4 3 54 768,65 08/02/2023 4 333 4713,62 8 462 6583,73 09/02/2023 0 0 0 19 755 10967,73 10/02/2023 13 787 11458,72 5 450 6582,51 13/02/2023 6 407 5971,59 8 666 9839,95 14/02/2023 6 174 2575,2 1 100 1495 15/02/2023 5 170 2483,39 1 60 882 16/02/2023 3 152 2198,8 5 392 5747,82 17/02/2023 4 354 5120,4 6 267 3878,2 20/02/2023 7 271 3902,35 1 40 582 21/02/2023 0 0 0 4 139 2008,7 22/02/2023 7 11 158,95 4 107 1548,25 23/02/2023 1 50 722,5 3 95 1374,6 24/02/2023 2 30 433 14 801 11734,09 27/02/2023 4 85 1269 6 453 6809,59 28/02/2023 7 960 14565,98 0 0 0 01/03/2023 5 298 4487,49 14 433 6572,42 02/03/2023 11 491 7456,42 10 627 9590,72 03/03/2023 8 310 4733,11 4 278 4278,7 06/03/2023 18 445 6844,06 3 117 1819,35 07/03/2023 4 163 2481,2 4 130 1992,3 08/03/2023 7 525 7924,88 7 310 4723,5 09/03/2023 1 90 1368 12 191 2912,2 10/03/2023 5 271 4125,24 6 507 7827,47 13/03/2023 10 487 7447,16 2 288 4406,4 14/03/2023 12 668 10035,3 3 202 3070,5 15/03/2023 6 286 4326,75 3 250 3800 16/03/2023 7 410 6183,74 1 1 15,15 17/03/2023 5 529 7940,03 7 282 4256,99 20/03/2023 22 818 12160,63 2 88 1311,2 21/03/2023 15 902 13201,31 4 211 3115,79 22/03/2023 7 457 6687,46 16 967 14326,3 23/03/2023 6 659 9517,54 12 839 12156,52 24/03/2023 15 1112 15887,81 5 152 2201,1 27/03/2023 2 76 1063,95 13 765 10940,04 28/03/2023 11 131 1864,71 6 297 4261,65 29/03/2023 12 896 12502,07 8 595 8379,98 30/03/2023 4 235 3284,15 9 457 6460,2 31/03/2023 15 1059 14510,84 21 693 9648,92 03/04/2023 26 1476 19868,58 14 406 5648,84 04/04/2023 18 1090 14391,38 15 593 7924,02 05/04/2023 5 213 2813,35 15 696 9230,63 06/04/2023 15 644 8508,98 10 228 3049,5 11/04/2023 0 0 0 14 912 12192,44 12/04/2023 0 0 0 9 636 8796,71 13/04/2023 1 43 597,7 9 576 8059,05 14/04/2023 3 75 1053,75 15 619 8800,51 17/04/2023 0 0 0 11 486 7087,19 18/04/2023 3 200 2945 0 0 0 19/04/2023 7 442 6469,07 2 57 837,9 20/04/2023 6 292 4247,2 4 161 2353,14 21/04/2023 5 262 3825,2 13 274 4014,1 24/04/2023 2 100 1460 2 273 4005,59 25/04/2023 8 208 3034,1 0 0 0 26/04/2023 8 160 2321,7 4 180 2630,5 27/04/2023 17 434 6316,61 0 0 0 28/04/2023 5 122 1756,8 2 60 864 02/05/2023 3 83 1195,2 2 26 375,7 03/05/2023 15 495 7113,79 2 298 4315,99 04/05/2023 7 471 6686,6 2 17 243,95 05/05/2023 7 206 2901,24 0 0 0 08/05/2023 2 170 2388,5 3 126 1776,6 09/05/2023 14 506 7106,42 2 120 1686 10/05/2023 14 571 7961,34 7 294 4116,91 11/05/2023 1 200 2760 5 110 1518 12/05/2023 6 692 9377,71 10 598 8182,97 15/05/2023 11 680 9252,62 8 683 9355,94 16/05/2023 5 484 6662,31 0 0 0 17/05/2023 4 99 1361,25 6 30 414 18/05/2023 8 450 6165 2 75 1031,25 19/05/2023 3 61 832,65 2 120 1644 22/05/2023 11 317 4330,19 1 75 1027,5 23/05/2023 8 343 4653 0 0 0 24/05/2023 9 543 7334,74 7 472 6443,08 25/05/2023 3 52 702 1 25 338,75 26/05/2023 1 17 229,5 3 269 3652,24 29/05/2023 0 0 0 5 217 2968,3 30/05/2023 0 0 0 14 557 7728,38 31/05/2023 1 7 98 10 416 5884,4 01/06/2023 0 0 0 8 184 2632,4 02/06/2023 4 184 2634,7 3 72 1033,2 05/06/2023 4 317 4522,01 2 21 301,35 06/06/2023 5 302 4298,4 0 0 0 07/06/2023 0 0 0 1 2 28,6 08/06/2023 2 5 71,25 6 223 3183,9 09/06/2023 0 0 0 5 57 815,1 12/06/2023 2 75 1070,75 2 100 1430 13/06/2023 0 0 0 8 504 7257,65 14/06/2023 9 350 5031,04 1 69 1000,5 15/06/2023 4 193 2783,6 13 877 12751,32 16/06/2023 9 539 7824,5 1 100 1455 19/06/2023 20 750 10695,75 11 405 5848,89 20/06/2023 12 444 6250,37 5 208 2927,7 21/06/2023 17 649 8998,13 8 248 3441 22/06/2023 13 324 4445,77 4 301 4148,8 23/06/2023 8 426 5848 9 350 4814,99 26/06/2023 5 177 2471,15 19 1042 14636,35 27/06/2023 11 500 6995 7 200 2826,04 28/06/2023 4 275 3836,25 7 273 3818,34 29/06/2023 5 300 4200 11 491 6920,3 30/06/2023 17 736 10334,76 4 265 3761,09

fffffff

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yptqY8hpaW2ZlZ9vY8eWm5NnbZhimJOYaWeZmpKeZ5ucbZ1myWuUmJ3GZnFhnG5s

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80796-cp-oeneo-bilan-semestriel-juillet-2023.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com