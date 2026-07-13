Odyssée Technologies boucle le rachat intégral de SMES

Odyssée Technologies, société spécialisée dans la mécanique de précision pour les industries de pointe, annonce la réalisation définitive de l'acquisition de 100% du capital de SMES, à la suite du compromis signé le 23 juin dernier.

Implantée à Wittelsheim (Haut-Rhin), SMES est spécialisée dans l'usinage de pièces complexes, unitaires et en petites séries, principalement destinées à l'industrie aéronautique. Elle intervient notamment sur le marché de la transformation d'avions pour une clientèle internationale haut de gamme.

Cette acquisition permet à Odyssée de renforcer son positionnement dans l'aéronautique, d'élargir son portefeuille de clients et d'intégrer des savoir-faire techniques complémentaires. SMES sera consolidée dans les comptes du groupe au titre de l'exercice en cours.

Cette opération, financée par le recours à des emprunts bancaires et, pour partie, par la trésorerie du groupe, s'inscrit dans la stratégie de croissance mixte présentée lors de l'introduction en Bourse d'Odyssée. Elle devrait être relutive dès le premier exercice de consolidation.