Odysée Technologies - CA 2024 + INITIATION / Opinion: Achat / Objectif: 20,77 € / Potentiel: +16,1%

Secteur : Mécanique de précision

Marché : Euronext Growth

Ticker : ALODY

Capitalisation : 28,9M€

Opinion : Achat

Cours : 17,894 €

Objectif : 20,77 €

Potentiel : +16,1%

CA 2024 + Initiation

Voyage au cœur d'industries de pointe

Créé en 2011 par M. Christian Mary, Odyssée Technologies est un acteur industriel français qui dispose de savoir-faire d'excellence dans la mécanique de précision et dans l'assemblage de sous-ensembles destinés à des secteurs stratégiques (aéronautique civile et militaire, défense, énergie, spatial et industrie générale) pour des clients grands comptes exigeants qui opèrent dans des environnements très réglementés.

Le groupe dispose d'une véritable expertise industrielle et technologique sur l'ensemble de la chaine de valeur. Il maitrise un panel complet de savoir-faire de la mécanique industrielle (tournage-fraisage, rectification, électroérosion, rodage, ajustage / ébavurage et assemblage), possède un outil industriel performant, composé d'un parc de machines de premier plan réparti sur 3 unités de production en France pour une surface totale de 9 000 m², et bénéficie d'équipes expérimentées et qualifiées.