ODIOT SA : ODIOT SA réunit son Club des Mécènes-Actionnaires à la Tour Eiffel

ODIOT SA réunit son Club des Mécènes-Actionnaires à la Tour Eiffel

Paris, le 10 mars à 18:00

ODIOT SA a organisé le 18 février 2026 à la Tour Eiffel, un événement réservé aux membres de son Club des Mécènes-Actionnaires.

Un moment privilégié dans un lieu emblématique

Les membres du Club ont été accueillis par Monsieur Patrick Branco-Ruivo , Directeur général de la Tour Eiffel, qui a guidé les participants lors d'une visite privée du monument leur offrant une perspective unique sur ce site emblématique du patrimoine français.

La rencontre s'est poursuivie par une présentation du Dr Karolina Stefanski , docteur en histoire de l'art et spécialiste de l'orfèvrerie, qui a fait une présentation centrée sur les dimensions artistiques et techniques de l'orfèvrerie dans l'histoire d'ODIOT et de BIENNAIS. Les participants ont ainsi bénéficié d'un éclairage approfondi sur la singularité patrimoniale d'ODIOT.

Lors de cet événement nous avons aussi eu l'honneur d'accueillir le Prince Alexandre Demidoff et son épouse qui ont partagé avec les membres du Club le catalogue de la vente historique des pièces originales Demidoff en 1928 à New-York.

Une dynamique appelée à se poursuivre

À travers ce Club, ODIOT SA permet à ses actionnaires d'assister à des évènements tout à fait exceptionnels. Le prochain rendez-vous se tiendra dans un lieu en résonance avec le patrimoine français et l'histoire de la marque.

À propos de ODIOT SA

Odiot SA est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée en 1690. Figure majeure des XVIIIe et XIXe siècles, elle fut fournisseur des familles royales ainsi que de l'Empereur Napoléon I er. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, la Maison crée des pièces d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, perpétuant un artisanat d'excellence transmis depuis plus de trois siècles. ODIOT SA détient également les marques Tétard Frères, Biennais et Rouge Pullon, complétant son positionnement dans les métiers de la haute orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : odiotholding@aelium.fr

ODIOT SA (Euronext Access <R0014010DV3> MLODT) www.odiotholding.com