 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ODIOT SA : ODIOT SA réunit son Club des Mécènes-Actionnaires à la Tour Eiffel
information fournie par Actusnews 10/03/2026 à 18:00

ODIOT SA réunit son Club des Mécènes-Actionnaires à la Tour Eiffel

Paris, le 10 mars à 18:00

ODIOT SA a organisé le 18 février 2026 à la Tour Eiffel, un événement réservé aux membres de son Club des Mécènes-Actionnaires.

Un moment privilégié dans un lieu emblématique

Les membres du Club ont été accueillis par Monsieur Patrick Branco-Ruivo , Directeur général de la Tour Eiffel, qui a guidé les participants lors d'une visite privée du monument leur offrant une perspective unique sur ce site emblématique du patrimoine français.

La rencontre s'est poursuivie par une présentation du Dr Karolina Stefanski , docteur en histoire de l'art et spécialiste de l'orfèvrerie, qui a fait une présentation centrée sur les dimensions artistiques et techniques de l'orfèvrerie dans l'histoire d'ODIOT et de BIENNAIS. Les participants ont ainsi bénéficié d'un éclairage approfondi sur la singularité patrimoniale d'ODIOT.

Lors de cet événement nous avons aussi eu l'honneur d'accueillir le Prince Alexandre Demidoff et son épouse qui ont partagé avec les membres du Club le catalogue de la vente historique des pièces originales Demidoff en 1928 à New-York.

Une dynamique appelée à se poursuivre

À travers ce Club, ODIOT SA permet à ses actionnaires d'assister à des évènements tout à fait exceptionnels. Le prochain rendez-vous se tiendra dans un lieu en résonance avec le patrimoine français et l'histoire de la marque.

À propos de ODIOT SA

Odiot SA est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée en 1690. Figure majeure des XVIIIe et XIXe siècles, elle fut fournisseur des familles royales ainsi que de l'Empereur Napoléon I er. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, la Maison crée des pièces d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, perpétuant un artisanat d'excellence transmis depuis plus de trois siècles. ODIOT SA détient également les marques Tétard Frères, Biennais et Rouge Pullon, complétant son positionnement dans les métiers de la haute orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : odiotholding@aelium.fr

ODIOT SA (Euronext Access <R0014010DV3> MLODT) www.odiotholding.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mJhvaJVskpuXx2psYsZnbmJonJlnw5OcbJecl2Frap/Gbm1plm1mbZWVZnJnnmlo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96942-20260310_pr-odiot-tour-eiffel-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

ODIOT
39,8000 EUR Euronext Paris -0,50%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cérémonie du palamrès du guide Michelin 2025 à Metz , le 31 mars 2025 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Rétrogradations du guide Michelin: l'Ambroisie perd sa troisième étoile, Bras en relégation
    information fournie par AFP 10.03.2026 19:21 

    Avant son nouveau palmarès d'étoiles qui dévoilé le 16 mars à Monaco, le guide Michelin a annoncé mardi à l'AFP ses rétrogradations pour 2026, marquées par la perte d'un macaron pour Sébastien Bras, le chef étoilé qui n'en voulait plus. Coup de tonnerre cette saison, ... Lire la suite

  • Des pompes à carburant dans une station-service à Thionville, dans le nord-est de la France, le 9 mars 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 10.03.2026 19:20 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales, mardi à 18H00 GMT, au onzième jour de la guerre au Moyen-Orient: - Le ministre américain de l'Energie supprime son message sur l'escorte américaine d'un pétrolier dans le détroit d'Ormuz Le ministre américain ... Lire la suite

  • Jean-Michel Aulas lors d'un meeting de campagne à Lyon, le 26 septembre 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Municipales: Jean-Michel Aulas en meeting à Lyon
    information fournie par AFP 10.03.2026 19:19 

    A cinq jours du premier tour des municipales, l'ex-patron de l'OL Jean-Michel Aulas, grand favori des sondages, est en meeting mardi soir à Lyon, où le premier secrétaire du PS s'est affiché au côté du maire écologiste sortant. Le candidat adoubé par la droite ... Lire la suite

  • Deux employés d'Amazon en train de scanner des envois. (Crédit: / Amazon)
    Un juge bloque temporairement l'agent d'achats IA de Perplexity sur Amazon
    information fournie par Zonebourse 10.03.2026 19:12 

    La justice américaine estime qu'Amazon a apporté des preuves solides d'un accès non autorisé au site par le navigateur d'intelligence artificielle Comet. Un juge fédéral américain a ordonné le blocage temporaire de l'accès du navigateur d'intelligence artificielle ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank