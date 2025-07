Odiot SA - Initiation: le renouveau d'une maison de luxe historique / Opinion Achat / Objectif: 0,60€ / Potentiel: +42,9%

Secteur : Luxe

Marché : Euronext Access

Ticker : MLODT

Capitalisation : 8,9 M€

Opinion : Achat

Cours : 0,42 €

Objectif : 0,60 €

Potentiel : +42,9%

INITIATION

Le renouveau d'une maison de luxe historique

Fondée en 1690, la maison Odiot est l'un des orfèvres les plus prestigieux depuis les XVIIIe et XIXe siècles. Fournisseur royal, de l'Empire et de toutes les cours européennes, Odiot est doté d'un savoir-faire unique en matière de création de pièces de décoration exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (argent massif, vermeil, or). La maison maîtrise toutes les étapes de la chaîne de valeur grâce à une collection inégalable de moules et de dessins constituée au fil des siècles, un atelier aux techniques ancestrales, des artisans reconnus et un style emblématique.