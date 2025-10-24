ODIOT SA : GreenSome Finance réaffirme sa recommandation "Achat" et souligne la forte dynamique d'ODIOT SA

Paris, le 24 octobre 2025 à 8h30

ODIOT SA (Euronext Access – FR0014010DV3 – MLODT) annonce la publication d'un nouveau rapport de GreenSome Finance , qui réaffirme sa recommandation “Achat” (BUY) avec un objectif de cours de 60,40 € , soit un potentiel de hausse de +51 % .

Le rapport met en avant la bonne dynamique commerciale d'Odiot, la reconstitution progressive de sa structure financière et une stratégie de croissance solide mise en œuvre par la nouvelle direction. Avec un carnet de commandes confirmé à 1,8 M€ pour 2025, une créance de 1,4 M€ recouvrée, et plus de 30 partenariats stratégiques en discussion, dont un avec un grand palace parisien, la maison ODIOT est désormais sur la voie du re-dévelopement.

GreenSome soulique que la stratégie de relance de la marque s'articule autour de trois axes principaux:

• Investir dans les infrastructures, notamment la rénovation de l'atelier, l'acquisition de nouveaux équipements de production et l'internalisation de certaines fonctions clés ;

• Renforcer les ressources humaines et matérielles, avec la constitution de stocks d'or et d'argent (218 kg d'argent acquis à ce jour) et le doublement des effectifs dans l'atelier de production ;

• Diversifier les sources de revenus, à travers la vente directe, l'expansion du réseau commercial, l'ouverture d'un nouveau flagship à Paris et la création de pièces exclusives pour des clients renommés.

Pour soutenir sa prochaine phase de croissance, Odiot prévoit une augmentation de capital de 3 millions d'euros d'ici début 2026 afin de renforcer son bilan et de financer ses investissements stratégiques.

GreenSome note le redressement rapide d'Odiot et son attractivité croissante dans le secteur des Arts de la Table , prévoyant un retour à la rentabilité en 2025 et une croissance de l'EBITDA à 1,3 M€ d'ici 2027. Le rapport souligne également le renouveau plus large des arts décoratifs français, après les récentes acquisitions de JL Coquet et Maison Sabre Paris, qui reflètent un intérêt renouvelé des investisseurs pour les marques de luxe patrimoniales.

« Cette mise à jour confirme la solidité de notre transformation et la confiance renouvelée du marché dans l'héritage et l'avenir d'Odiot », a déclaré Gilles-Emmanuel Trutat, Président d'ODIOT SA. « Notre mission est de restaurer tout l'éclat de cette Maison Impériale et de repositionner Odiot parmi les marques de luxe les plus désirées au monde. »

Télécharger le rapport complet : https://www.odiotholding.com/investor-relations .

A propos de ODIOT SA

ODIOT SA est la holding de contrôle de ODIOT, marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux depuis les XVIII e siècle. Fournisseur royal, de l'Empire et de toutes les cours européennes, doté d'un savoir-faire unique en matière de création de pièces de décoration exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (argent massif, vermeil, épargne, or). ODIOT est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : odiotholding@aelium.fr

ODIOT SA (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) www.odiotholding.com