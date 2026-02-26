ODIOT SA : GreenSome Finance confirme sa recommandation " Achat " pour ODIOT S.A à la suite de son augmentation de capital.

Paris le 26 février 2026 à 18h30

ODIOT SA (Euronext-Paris, <FR0004152700> – Ticker : MLODT) informe le marché de la publication d'une nouvelle étude financière réalisée par GreenSome Finance, cabinet indépendant de recherche spécialisé dans l'analyse des sociétés cotées.

Cette publication intervient à la suite de l'augmentation de capital d'un montant de 2,1 M€ récemment réalisée par la Société, opération qui a permis de renforcer significativement ses fonds propres.

Confirmation de la recommandation Achat

Dans son étude datée du 23 février 2026, GreenSome Finance confirme sa recommandation Achat sur le titre Odiot, avec un objectif de cours maintenu à 60,40 €, soit un potentiel de hausse d'environ +59 % sur la base d'un cours de 38 € au moment de l'étude.

Le cabinet souligne notamment le repositionnement du groupe et l'amélioration attendue de son profil financier à la suite des actions de restructuration engagées au cours des derniers exercices.

Mise en avant des fondamentaux patrimoniaux et industriels

GreenSome met en avant la valeur patrimoniale et industrielle de l'entreprise, fondée sur :

Le positionnement d'Odiot sur le segment de l'ultra-luxe ;

La notoriété historique des marques ;

La maîtrise d'un outil de production fondé sur des savoir-faire d'exception.

L'étude rappelle également que la Maison dispose d'une collection unique de modèles, matrices et moules constituée au fil des siècles, lui permettant de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur.

Le rapport d'analyse complet est disponible sur le site de la société de ODIOT SA.

À propos de ODIOT SA

Odiot SA est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée en 1690. Figure majeure des XVIIIe et XIXe siècles, elle fut fournisseur des familles royales ainsi que de l'Empereur Napoléon I er. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, la Maison crée des pièces d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, perpétuant un artisanat d'excellence transmis depuis plus de trois siècles. ODIOT SA détient également les marques Tétard Frères, Biennais et Rouge Pullon, complétant son positionnement dans les métiers de la haute orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant®.

