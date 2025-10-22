ODIOT SA : Emission de bons de souscription d'actions ODIOT SA réservée aux administrateurs en fonction

Emission de bons de souscription d'actions ODIOT SA

réservée aux administrateurs en fonction

Paris le 22 octobre 2025 à 18h00

ODIOT SA (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) annonce l'investissement en bons de souscription d'actions des administrateurs en fonction.

Pour rappel, l'assemblée générale mixte des actionnaires du 22 mai 2025 avait, dans sa huitième résolution, délégué sa compétence au conseil d'administration pour décider l'émission, au profit des administrateurs en fonction, de bons de souscription d'actions de la société. L'assemblée générale avait déterminé les caractéristiques de ces bons de souscriptions et notamment leurs prix (i) de souscription, au moins égal à 10% du cours de clôture de l'action de la société sur le marché Euronext Access (ou tout autre marché en cas de transfert) à la veille de la date de la décision du conseil d'administration et (ii) d'exercice, au moins égal à 110% du cours de clôture du titre de la Société sur le marché Euronext Access (ou tout autre marché en cas de transfert) à la veille de la date de la décision du conseil d'administration.

Faisant usage de cette délégation, le conseil d'administration de la société, lors de sa réunion du 12 septembre 2025, a décidé du principe de l'émission d'un maximum de 33 259 BSA au prix de souscription de 3,60 € et au prix d'exercice de 39,60 €. La période de souscription à ces BSA s'étendait du 12 septembre 2025 au 16 septembre 2025.

Le conseil d'administration de la société, lors de sa réunion du 22 octobre 2025, a constaté la souscription à l'ensemble des 33 259 BSA par 3 administrateurs de la société. Ces BSA donneront droit aux administrateurs de souscrire à un maximum de 33 259 actions nouvelles de la société pendant une durée de 5 ans à compter du 22 octobre 2025, et pour un prix de 39,60 €.

Cette émission montre la confiance des administrateurs dans le renouveau de la marque ODIOT, qui ont investis 119 732.40 € dans l'acquisition de ces BSA, et s'engagent à investir 1 317 056.40 € dans l'acquisition des actions attachées.

L'ensemble des caractéristiques de ces BSA peuvent être consultées en annexe du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mai 2025, disponible sur le site internet de la société à cette adresse : https://www.odiotholding.com/investor-relations .

A propos de ODIOT SA

ODIOT SA est la holding de contrôle de ODIOT, marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux depuis les XVIII e siècle. Fournisseur royal, de l'Empire et de toutes les cours européennes, doté d'un savoir-faire unique en matière de création de pièces de décoration exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (argent massif, vermeil, épargne, or). ODIOT est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : odiotholding@aelium.fr

ODIOT SA (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) www.odiotholding.com