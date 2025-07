ODIOT HOLDING : ODIOT SA annonce l'initiation de la couverture de son titre par GreenSome Finance

ODIOT SA annonce l'initiation de la couverture de son titre par GreenSome Finance

Paris le 4 juillet 2025 à 9h00

ODIOT SA (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT) annonce aujourd'hui l'initiation de la couverture de son titre par GreenSome Finance. Dans son étude intitulée « ? Le renouveau d'une maison de luxe historique ? », GreenSome Finance entame le suivi d'ODIOT SA avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 0,60€ par action, soit un potentiel de hausse de 43% par rapport au dernier cours coté de 0,42€.

La note d'analyse met en lumière la transformation engagée par la nouvelle direction depuis 2024, qui vise à restaurer le potentiel d'une maison d'orfèvrerie d'exception dotée d'un savoir-faire rare et d'une histoire prestigieuse, au service des cours royales et des amateurs d'art depuis 335 ans.

Au-delà du renforcement des ressources humaines et de l'optimisation industrielle, la stratégie d'ODIOT SA repose sur un plan de modernisation de son outil de production et de valorisation de son savoir-faire et de ses archives historiques. Cette transformation vise à soutenir la montée en puissance des volumes, améliorer la productivité et les délais, tout en garantissant la qualité exceptionnelle qui a fait la renommée de la maison depuis trois siècles.

Ces initiatives visent à capter une clientèle ultra-luxe toujours plus attentive à l'authenticité, à la durabilité et à la valeur culturelle des pièces acquises. Dans un contexte où le marché mondial de l'ultra-luxe continue de progresser, la maison ODIOT est idéalement positionnée pour bénéficier de cette tendance, grâce à son image d'excellence, son label Entreprise du Patrimoine Vivant, et la maîtrise intégrale de sa chaîne de valeur.

GreenSome souligne la perspective d'une croissance de 382% du chiffre d'affaires entre 2024 et 2028, conjuguée à un objectif de marge d'EBE de 35,7% à horizon 2028. Cette dynamique est soutenue par un carnet de commandes en progression et l'engagement de nouveaux investisseurs à ses côtés.

Téléchargez la note d'analyse ici : https://www.odiotholding.com/investor-relations .

A propos de ODIOT SA

ODIOT SA est la holding de contrôle de ODIOT, marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux depuis le XVIII e siècle. Fournisseur royal, de l'Empire et de toutes les cours européennes, ODIOT est dotée d'un savoir-faire unique en matière de création de pièces de décoration exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (argent massif, vermeil, épargne, or). ODIOT est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : odiotholding@aelium.fr

ODIOT SA (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT) www.odiotholding.com